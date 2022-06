Η πρόκληση Ακάρ στο ΝΑΤΟ και η παρέμβαση των Ελλήνων βουλευτών - Δείτε βίντεο

Σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα ανάμεσα σε Έλληνες βουλευτές και τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, με τον Χουλουσί Ακάρ να αποχωρεί εκνευρισμένος δηλώνοντας ότι δεν θέλει να ακούσει άλλα «από τους Έλληνες».



Ο Σπήλιος Λιβανός, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, διερωτήθηκε πώς είναι δυνατό η Τουρκία από τη μια να επικαλείται τη ΝΑΤΟΐκή Συμμαχία και από την άλλη το casus beli. Απρεπή τρόπο και με σαφή διάθεση να επιτεθεί στην Ελλάδα κατολογίζει στον Χ. Ακάρ ο Α. Λοβέρδος. «Απαράδεκτες οι κατηγορίες για δήθεν υποχρέωση αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών», ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεοδώρα Τζάκρη.

“Greek planes violated our airspace; after that, what do you expect us to do?”



Türkiye’s Defence Minister Akar responded to a Greek parliamentarian’s question during a NATO Parliamentary Assembly session. He also said allied countries had been informed of Greece’s violation pic.twitter.com/YCyhdFu43u