Βρετανία: Η Ουκρανία επιστρέφει σε πρώτη γραμμή που θα είναι πιο εύκολο να υπερασπιστεί

Μετά την κατάληψη του Λισιτσάνσκ από τη Ρωσία και τον έλεγχο της περιοχής Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις θα είναι σε θέση να επιστρέψουν σε μια ευθυγραμμισμένη πρώτη γραμμή, την οποία θα είναι πιο εύκολο να υπερασπιστούν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Η τελευταία έκθεση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών, που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη επιβεβαιώνει ότι η «σχετικά γρήγορη κατάληψη» του Λισιτσάνσκ από τη Ρωσία επέτρεψε στις δυνάμεις της να επεκτείνουν τον έλεγχό τους σχεδόν σε όλη την επικράτεια του Λουγκάνσκ. Επιδιώκουν πλέον ουσιαστική πρόοδο έναντι του πολιτικού στόχου και άμεσου σκοπού του πολέμου, που όπως υποστηρίζουν είναι η «απελευθέρωση» του Ντονμπάς.

