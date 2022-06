Η ώρα της κρίσης για τον Μπόρις Τζόνσον - Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία

Ολοκληρώθηκε στις 22:00 η διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης ενώ τουλάχιστον 169 Βρετανοί βουλευτές από το Συντηρητικό Κόμμα του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον δήλωσαν δημόσια τη στήριξή τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters. Την όλη διαδικασία επιβλέπει ο Sir Graham Brady, που προεδρεύει της Επιτροπής 1922 και ο οποίος ανακοίνωσε χθες στον πρωθυπουργό ότι θα αντιμετωπίσει αυτή την ψηφοφορία.

Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος το BBC ανέφερε ότι πηγές προσκείμενες στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον δήλωσαν ότι κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης μεταξύ των εκλεγμένων μελών του Συντηρητικού Κόμματός του.

«Πηγές κοντά στον Πρωθυπουργό είναι πεπεισμένες ότι κέρδισε την ψήφο», έγραψε ο πολιτικός ανταποκριτής του BBC, Νικ Έρντλεϊ στο Twitter. Το μεγάλο ερώτημα είναι με πόσες ψήφους σχολίασε ο ίδιος.

Sources close to PM confident he’s won vote (big question is by how much)



More now @BBCNews https://t.co/iwYrtqElPc