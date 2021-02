Η νέα Red Bull είδε το... φως και τώρα έρχονται οι προκλήσεις

Το RB16B, το νέο μονοθέσιο της Red Bull είναι εντυπωσιακό. Αν και μοιάζει πολύ με το περσινό αυτοκίνητο που οδήγησε την ομάδα στη δεύτερη θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κατασκευαστών της Formula 1, υπάρχουν αλλαγές. Πίσω από αυτές βρίσκεται ένας τρόπος σκέψης κι ένα στοίχημα που έγινε την περασμένη σεζόν. Κι ενώ η Mercedes σταμάτησε να εξελίσσει το αυτοκίνητό της από ένα σημείο και μετά, η Red Bull συνέχισε. Εκείνες οι μετατροπές κυρίως στον σχεδιασμό και στην αεροδυναμική έχουν περάσει σ' αυτό το μονοθέσιο. Η ελπίδα είναι να τους δώσει αβαντάζ για μια καλή αρχή ώστε να διεκδικήσουν τον τίτλο με αξιώσεις.

«Εχουμε την πιο αξιόπιστη ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο από τη Mercedes τα τελευταία επτά χρόνια», τόνισε πρόσφατα ο διευθυντής της Κρίστιαν Χόρνερ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι... αρκετό εξαιτίας των λίγων λαθών που κάνει η Mercedes. Η Red Bull για να πάρει τον τίτλο θα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα σωστά.

Η αρχή είναι με το να κερδίσει το στοίχημα πως η εξελίξη του μονοθέσιου από την περασμένη σεζόν είναι η σωστή, ενώ παράλληλα καλείται να βελτιστοποιήσει και την απόδοση όσων άλλαξε βάσει των κανονισμών του 2021. Επειτα, είναι το ζήτημα του κινητήρα. Αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν της Honda στη Formula 1 και η ιαπωνική εταιρία έχει προωθήσει κατά έναν χρόνο τη μονάδα ισχύος που ετοίμαζε για το 2022. Εκτιμούν πως θα είναι πιο δυνατή και αξιόπιστη σε σύγκριση με πέρυσι. Από το 2022 μέχρι και το 2024 ισχύει το «πάγωμα» των κινητήρων με τη Red Bull ν' αναλαμβάνει εκείνη να εξελίξει την τεχνολογία της Honda δημιουργώντας νέο τμήμα στην ομάδα της αποκλειστικά γι' αυτό.

Αν υποθέσουμε πως το RB16B θα είναι δυνατή, τότε είναι η σειρά των πιλότων να αποδώσουν. Για τον Μαξ Φερστάπεν στο εσωτερικό της ομάδας δεν έχουν αμφιβολίες. Περιμένουν, όμως, από τον καινούριο οδηγό, Σέρχιο Πέρες, να τους βοηθήσει στην... αρπαγή περισσότερων πόντων από τις Mercedes. Κι εκείνοι για να έχουν καλύτερες πιθανότητες ελπίζουν σε καλύτερες επιλογές στρατηγικής από τους υπεύθυνους. Η Red Bull για να τερματίσει πρώτη καλείται να εμφανιστεί καλύτερα προετοιμασμένη και πιο... έξυπνη από τις αντιπάλους της.

Oh, how we have missed that sound 🎧🥺 #PoweredbyHonda 🎶 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/4jl1Ed2NSS