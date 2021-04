Η Ν. Κορέα ξεκινά την παραγωγή του εμβολίου της Novavax

AP Photo/Alastair Grant

Η Νότια Κορέα αναμένεται ως τον Ιούνιο να ξεκινήσει την παραγωγή του εμβολίου της εταιρείας Novavax κατά του κορονοϊοϋ, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ενώ ακόμα πέντε εγχώριες εταιρείες σκοπεύουν να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές τελικής φάσης κατά το δεύτερο μισό του 2021.

Οι ανακοινώσεις έλαβαν χώρα σήμερα Δευτέρα, μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρόεδρο Μουν με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών ελέγχου της πανδημίας εν μέσω φόβων για ένα ενδεχόμενο τέταρτο κύμα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας της Νότιας Κορέας ανέφερε πως η εταιρεία SK Bioscience Co θα είναι σε θέση να ξεκινήσει την παραγωγή του εμβολίου της Novavax τον Ιούνιο και θα είναι σε θέση να παράξει ως και 20 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

Σημειώνεται πως η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία με την SK Bioscience για την παραγωγή 40 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της για εγχώρια χρήση.

«Θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την επάρκεια των εμβολίων, σε περίπτωση που ξεκινήσει η εγχώρια παραγωγή, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σε αυτό το θέμα σε παγκόσμια κλίμακα».

Η Νότια Κορέα ξεκίνησε τη διαδικασία ανοσοποίησης του πληθυσμού στα τέλη Φεβρουαρίου, στοχεύοντας να επιτύχει την ανοσία της αγέλης των 52 εκατομμυρίων κατοίκων της ως τον Νοέμβριο.

Ο υπουργός Υγείας της χώρας τόνισε πως πέντε νοτιοκορεατικές εταιρείες αναμένεται να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές Γ' Φάσης αργότερα εντός του έτους. Πρόκειται για τις SK Bioscience, EuBiologics Co, Cellid Co, Genexine Inc και GeneOne Life Science

Σημειώνεται τέλος πως το Κέντρο Ελέγχου Μεταδοτικών Ασθενειών της Ν. Κορέας ανακοίνωσε 587 νέα κρούσματα κορονοϊού την Κυριακή, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες όπου ο αριθμός των ημερήσιων λοιμώξεων ξεπερνούσε τις 600, γεγονός που αποδίδεται στον μειωμένο αριθμό διαγνωστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.

Οι αρχές επανέφεραν την αναστολή λειτουργίας των μπαρ και των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης με ισχύ από σήμερα, καθώς συρροές κρουσμάτων της νόσου εξακολουθούν να κάνουν την εμφάνισή τους, ιδιαίτερα στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας Σεούλ.

Στην χώρα έχουν καταγραφεί συνολικά 110.146 κρούσματα, ενώ 1.770 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.