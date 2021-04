Η μόνιμη 8άδα του Τσιτσιπά και η απρόσμενη ήττα του Τζόκοβιτς

Η σταθερότητα που επιζητούσε μέσα στο 2021 ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι γεγονός. Αυτό που ψάχνει πλέον ο Ελληνας τενίστας είναι η «έκρηξη», για έναν τίτλο. Ο 22χρονος, Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε με 2-0 σετ του Χιλιανού (Νο24) Κριστιάν Γκαρίν το μεσημέρι της Πέμπτης (15/4) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους «8» του ATP Masters 1000 στο Μόντε Κάρλο. Αυτός θα είναι ο έκτος φετινός προημιτελικός του, σε ισάριθμες διοργανώσεις.

ROARING ON 🔥 @steftsitsipas reaches the #RolexMCMasters last 8 after beating Garin 6-3 6-4! pic.twitter.com/Kopat2Cpk2

Από τους πέντε προηγούμενους, ο «Τσίτσι» νίκησε τους τρεις (Οπεν Αυστραλίας επί του Ναδάλ, Ρότερνταμ επί του Κατσάνοφ, Ακαπούλκο επί του Αλιασίμ) και κόντρα στον Αλεχάντρο Νταβίντοιτς Φοκίνς (νίκησε 2-0 στον Πουίγ) θα ψάξει την Παρασκευή (16/4) μία ακόμη υπέρβαση, αλλά με... προοπτική. Ο Τσιτσιπάς θα συναντήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ισπανό (Νο51 στον κόσμο), ο οποίος προ ημερών κέρδισε τον Νο10 Ματέο Μπερετίνι. Στο φόντο θα είναι ο ημιτελικός του Μόντε Κάρλο, οποίος πια δεν θα έχει τη «σκιά» από το μεγάλο φόβητρο.

Η διάταξη του ταμπλό έφερνε την πλευρά του Ελληνα τενίστα στην τετράδα απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ωστόσο, ο Σέρβος σταρ ηττήθηκε λίγο αργότερα με 2-0 από τον Ντάνιελ Εβανς! Ο 30χρονος Βρετανός, Νο33 στον κόσμο, πέτυχε την πρώτη νίκη του επί Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, την πρώτη σε 11 αγώνες με αντίπαλο άνω του Top-6 και θα αγωνιστεί στον παρθενικό προημιτελικό του σε ATP Tour. Ο Εβανς θα συναντήσει στην 8άδα τον Βέλγο Γκοφέν, ο οποίος πέτυχε επίσης την έκπληξη και απέκλεισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο6)!

DAN-TASTIC 🙌



Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1!#RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM