Η Μίνα Μπιράκου keynote speaker στο Most Powerful Women Summit

H Μίνα Μπιράκου, Content Director της 24 MEDIA, συμμετέχει στο Most Powerful Women Summit που διοργανώνει το Fortune Greece online, την Πέμπτη 15 Απριλίου στις 11:00.

Επιλεγμένες πρωταγωνίστριες από το χώρο των επιχειρήσεων, μαζί με κορυφαίους εκπροσώπους από την πολιτική, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τη φιλανθρωπία αξιοποιούν τις αλλαγές που συντελούνται και προτάσσουν τον καλύτερο εαυτό τους, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Η Μίνα Μπιράκου βρίσκεται ανάμεσα στους ομιλητές του συνεδρίου και συγκεκριμένα του πάνελ “Tackling gender equality in the workplace during the Greek #METOO”. Το ζητούμενο της ασφάλειας και του σεβασμού της αξιοπρέπειας και των ορίων για όλες και όλους τους εργαζομένους ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις. Είναι, όμως, τα οργανωτικά πλαίσια έτοιμα να κοιτάξουν κατάματα το πρόβλημα του bullying και της σεξουαλικής παρενόχλησης, να ανοίξουν μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό; Τι ρόλο παίζει η «σιωπή», τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις στην αμηχανία ή και την απροθυμία μας να αναλάβουμε δράση; Και πώς μπορούμε να θέσουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης που θα εξασφαλίσει ένα πιο ισότιμο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον; Αυτά τα ερωτήματα και πολλά ακόμη θα συζητηθούν στο εν λόγω πάνελ του συνεδρίου σε μια γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Στο πάνελ συμμετέχουν οι Παύλος Γερουλάνος, Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, Mάττα Σαμίου, Υπεύθυνη για θέματα Ισότητας Φύλων, ActionAid, Τάσος Τσουμάνης, Head People, ΠΛΑΙΣΙΟ και συντονίζει η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Co-founder, Women on Top.

*To news247.gr και το ladylike.gr είναι media partners του Most Powerful Women Summit. Register here (MPW SUMMIT online: RISING TO THE NEW REALITY) to watch the Summit.