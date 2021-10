Η Λευκωσία τεστάρει τα «νερά» με νέα NAVTEX για έρευνες του Nautical Geo

Σε «ασφαλή περιοχή» νοτίως της Κύπρου στέλνει το Nautical Geo για συνέχιση των ερευνών του η Λευκωσία μια ημέρα μετά την απόφαση των Υπουργών εξωτερικών της Ε.Ε. που καταδίκασαν την τουρκική προκλητική στάση και έδωσαν εντολή για την προετοιμασία της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων επι της Άγκυρας.

Με NAVTEX που εξέδωσε χθες το βράδυ ο σταθμός της Λάρνακας (354/21) αναγγέλλεται η διεξαγωγή ερευνών εντός της κυπριακής ΑΟΖ από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου στην περιοχή νοτιοανατολικά της Λεμεσού. Το ερευνητικό σκάφος είχε παραμείνει επι μέρες στο αγκυροβόλιο της Λάρνακας, μετά την παρενόχληση που δέχθηκε από δυο τουρκικά πολεμικά σε απόσταση μόλις 22 ναυτικών μιλίων δυτικά των κυπριακών ακτών με τον ισχυρισμό ότι η περιοχή αυτή ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Η Λευκωσία με την νεα NAVTEX τεστάρει τα νερά, καθώς στην συγκεκριμένη περιοχή η Τουρκία δεν μπορεί να εγείρει αντίστοιχες αξιώσεις. Όμως επικαλουμένη τα δικαιώματα των «Τουρκοκυπρίων» επιμένει να ζητά το μπλοκάρισμα κάθε δραστηριότητας στην Κυπριακή ΑΟΖ ακόμη και νοτίως του νησιού θεωρώντας ότι για οτιδήποτε θα πρέπει να υπάρχει η άδεια και η συγκατάθεση του ψευδοκράτους.

Οποιαδήποτε απόπειρα παρενόχλησης του ερευνητικού σε αυτή την περιοχη θα αποτελεί εξόφθαλμα πειρατική κίνηση που δεν μπορεί να έχει ουδεμία δικαιολόγηση η νομιμοποίηση, καθώς ούτως η άλλως οι έρευνες του Nautical Geo είναι μετρήσεις και δεν αφορούν παρεμαβσεις επι του βυθού.

Οι ΥΠΕΞ της Ε.Ε. μετά την παρέμβαση του κύπριου Υπουργού Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδη με την στήριξη και του Ν.Δένδια καταδίκασαν την τουρκική στάση τόσο στην κυπριακή ΑΟΖ όσο και στα Βαρωσια και προειδοποίησαν με λήψη μέτρων στην επόμενη συνάντηση τους τον Νοέμβριο..

Ξεκινάει παντως μια περίοδος δύσκολης δοκιμασίας τόσο με αφορμή την προσπάθεια της Τουρκίας να ακυρώσει τις νόμιμες έρευνες του Nautical Geo όσο και με την δηλωμένη πρόθεση της να αντιδράσει με παράνομες ενέργειες εντός της κυπριακής ΑΟΖ εάν ξεκινήσουν όπως έχει προγραμματισθεί οι έρευνες και η δοκιμαστική γεώτρηση της EXXON MOBIL στο Οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Αναλυτικά οι NAVTEX

19 1000UTC OCT 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 354/21



S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL EXECUTΕ SURVEY OPERATIONS WITHIN CYPRUS EEZ FROM 21 UNTIL 23 OCT 2021 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:



34-41.000N, 033-14.500E

34-41.000N, 033-28.000E

34-12.500N, 033-18.500E

34-12.500N, 033-04.500E





ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 23 OCT 2021 23:59 UTC.