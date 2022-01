EuroAsia: Η Κομισιόν ενέκρινε 657 εκατ. ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Την παραχώρηση 657 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του διασυνοριακού έργου διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων των δύο χωρών Ελλάδας - Κύπρου που αποτελεί τμήμα του EuroAsia, που θα συνδέει την Ευρώπη με το Ισραήλ, ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο της Κύπρου η έγκριση έγινε στο πλαίσιο επιχορήγησης, με συνολικό ποσό €1,037 δισ., πέντε διασυνοριακών έργων στην ΕΕ, εντός του προγράμματος Συνδέοντας την Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι από τα 657 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν για το EuroAsia Interconnector είναι το μεγαλύτερο ποσό και από τις πέντε προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν.

Η υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα μέσα από το twitter, ενώ σήμερα θα μιλήσει για την εξέλιξη σε συνέντευξη Τύπου. Η κ. Πηλείδου έγραψε πως η έγκριση της χορηγίας είναι εξαιρετικά νέα, με πολλαπλά οφέλη για την Κύπρο. Απαριθμώντας τα, ανέφερε την άρση της ενεργειακής απομόνωσης (αν το έργο ολοκληρωθεί), τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, τη συμβολή στην ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων έργων ΑΠΕ.

The ~€657m of #CEF funding approved for @EuroAsia_HVDC, is excellent news for #Cyprus. The electricity interconnection will end 🇨🇾 #energy isolation & contribute to #RES integration & 🇪🇺 Internal Market completion. Thankful to @KadriSimson & @Energy4Europe for continued support.