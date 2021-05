Η κάψουλα της SpaceX επέστρεψε στη Γη με σπάνια νυχτερινή προσθαλάσσωση

Μετά από 6 μήνες παραμονής στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι τέσσερις αστροναύτες της Crew-1 αποστολής επέστρεψαν στη Γη με την κάψουλα «Resilience», σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της πρώτης αποστολής της NASA, η οποία βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε μία ιδιωτική εταιρία, την SpaceX του Έλον Μασκ.

Η προσθαλάσσωση που έλαβε χώρα τον Κόλπο του Μεξικό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι η πρώτη από το 1968 με τους τρεις αστροναύτες του Apollo 8. Το Crew-1 αποτελούνταν από τρεις αστροναύτες της NASA και έναν από την ιαπωνική JAXA.

WATCH LIVE: NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts return to Earth inside the Dragon Resilience after a six-month science mission aboard the @Space_Station . Splashdown off the coast of Florida is targeted for 2:57am ET (06:57 UT). https://t.co/qGjGIYPM52

Δευτερόλεπτα μετά την προσθαλάσσωση η κάψουλα περικυκλώθηκε από σκάφη πρώτης ανταπόκρισης και σε λιγότερο από μισή ώρα μετά το σκάφος ανάκτησης την έβγαλε από το νερό. Το πλήρωμα του σκάφους έβγαλε τους αστροναύτες από την κάψουλα λίγο αργότερα.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



🌎💙 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX