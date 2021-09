Η γενναία Ιωάννα δεν ήταν λαϊφστάιλ - Την αγνόησαν

Eurokinissi

Νέα γυναίκα, ωραία. Θύμα φρικιαστικής εγκληματικής επίθεσης, χωρίς να γνωρίζει, καν, τη δράστιδα. Με τεράστια γενναιότητα και λεβεντιά, αποφασίζει να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με εκείνη που της επιτέθηκε τόσο τρομακτικά. Η οποία, το βάζει στα πόδια και δεν πάει στο δικαστήριο. Ναι, σωστά μαντέψατε, πρόκειται για την Ιωάννα Π.

Καθώς βάδιζε προς την αίθουσα του δικαστηρίου όπου θα γινόταν η συζήτηση της υπόθεσης, και τα κανάλια έκαναν ζωντανές συνδέσεις, προσωπικά τρόμαξα θεωρώντας ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Προφανώς, το αισθάνθηκε και εκείνη, γιατί είπε επανειλημμένα στον δικηγόρο της «Πρόσεξέ με». Ευτυχώς, αν και υπήρξε πανδαιμόνιο όλα τελείωσαν κατ’ αρχήν. Η Ιωάννα μπήκε στο κτίριο, βγήκε, σώα και αβλαβής, έκανε μάλιστα και δηλώσεις στους συναδέλφους που περίμεναν.

Και μετά, «κατ». Παρότι οι εκπομπές της πρωινής ζώνης βρίσκονταν ήδη στον αέρα, ουδείς ασχολήθηκε εκτεταμένα με το γεγονός αλλά και με την κοπέλα. Δεν ήταν άγνωστος ο χώρος και ο χρόνος της δίκης. Δεν είναι άγνωστο το περιστατικό. Έλα όμως που ουδείς το εκτίμησε όπως έπρεπε!

Η Ιωάννα, σύμβολο δύναμης και θάρρους, το κορίτσι που θα μπορούσε να «πει» με πολλούς τρόπους πολλά σε κοπέλες και γυναίκες, χάθηκε μέσα στο χαχανητό των παρουσιαστών και των ανθυποβοηθών τους, που θέλουν να δείξουν ότι περνάνε καλά και μας παίρνουν τα αυτιά με τα ψεύτικα γέλια.

Χάθηκε μέσα στην κακοφωνία των συζητήσεων περί του απόλυτου τίποτα, περί ατόμων που ουδείς γνωρίζει πλην όσων τους έχουν αναγάγει σε είδωλα. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν επιστρατεύσει ψυχολόγους και άλλους επιστήμονες προς ανάλυση ενός στυγερού εγκλήματος, σχεδόν όλοι πήγαν παρακάτω. Να εμβαθύνουν στα πρωινάδικα; Δύσκολο…

Αν δεν είσαι η Ραφαέλα- Ερωφίλη- Καικιλία- Αθηνά και βάλε. Αν δεν έχεις να επιδείξεις φωτό με μπικίνι ανφάς και προφίλ. Αν δεν λέγεσαι Αλέξανδρος- Πάρης- Κωνσταντίνος- Μάριος. Αν δεν ανήκεις σε οικογένεια με χρήμα ή δεν έχεις χρήμα. Αν δεν παρουσιάζεις πόζες φλερτ ή έρωτα, αν δεν χωρίζεις ή δεν παντρεύεσαι, δεν έχεις θέση στην ελληνική τηλεόραση.

Διότι δεν είναι μόνο η πρωινή ζώνη, είναι και τα ριάλιτι της βραδινής, πάρε το ένα και χτύπα το στο άλλο. Αφήστε που και το μεσημέρι χαλάει διαρκώς τώρα τελευταία.

Φυσικά, έχουμε την τηλεόραση που μας αξίζει. Αυτήν που βλέπουμε, αλλά και αυτήν που οι παραγωγοί και υπεύθυνοι θέλουν να βλέπουμε. Για όλους τους, μαζί και για τους παρουσιαστές, κάθε περσόνα του ίνσταγκραμ, του τικ- τοκ ή των κοινωνικών δικτύων γενικώς, κάθε πικραμένος ή μη παίκτης τηλεοπτικού παιχνιδιού και κάθε έρημη Μαρία χωρίς γνώσεις, ταλέντο, προσωπικότητα, έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους υπόλοιπους.

Χαμηλές αξίες; Χαμηλά κριτήρια; Γνώσεις μηδέν; Για τους περισσότερους ισχύει και αυτό. Για κάποιους άλλους, η κυρίαρχη γραμμή της εκπομπής είναι θέσφατο. Ούτε που να δοκιμάσουν κάτι άλλο (να, όμως, που τουλάχιστον μια νεαρή παρουσιάστρια δοκίμασε και επέμεινε πέρσι και φέτος κάνει την έκπληξη).

Θυμάμαι παλιά τηλεπαρουσιάστρια από τις πιο διαπρεπείς, που θεωρούσε ότι όταν πέφτει η τηλεθέαση αρκεί να βγάλεις τα παπούτσια, να ανέβεις στο τραπέζι και να αρχίσεις να χορεύεις. Όπως φάνηκε μετά την πτώση της, δεν αρκούσε. Έχουν περάσει 40 χρόνια και ουδείς το κατανόησε ακόμη.

Το λαϊφστάιλ και οι «εκπλήξεις» δεν είναι πανάκεια. Μπορείς να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, πιο ανθρώπινο, πιο μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Πώς να ταυτιστεί το κοινό με άγνωστους οι οποίοι, απλώς, πλασάρονται σε τεράστιες δόσεις; Όχι πως δεν φταίει και αυτό, βέβαια.

It takes two to tango. Τηλεκοντρόλ λέγεται το γκατζετάκι και εκτός από το να ανοίγει την τηλεόραση και να κάνει ζάπινγκ, χρησιμοποιείται και για κλείσιμο. Και τότε σε υπολογίζουν όλοι. Αυτό το έχει σκεφτεί ποτέ ο τηλεθεατής;

Φέτος πέφτουν τα νούμερα κάποιων- και πώς να μην πέσουν, όταν σε ολόκληρες εκπομπές ασχολούνται με τα ριάλιτι του σταθμού τους. Χαμηλά νούμερα για αυτά, χαμηλές πτήσεις και για πρωινάδικα. Και όμως, διορθωτικές κινήσεις δεν φαίνονται. Κουτσομπολιό, αφρός επιπολαιότητας, ανερμάτιστες συζητήσεις. Κάτι πιο ουσιαστικό; Κάποια Ιωάννα Π. να εμπνεύσει λιγάκι;