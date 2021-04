Η «επέκταση» της Formula 1 στο Μαϊάμι είναι και... «αγγελία» για Αμερικανό οδηγό

Ο παγκόσμιος χαρακτήρας και αντίκτυπος της Formula 1 χρειάζεται ενίοτε και κάποιες... εθνικές «ενέσεις». Το 2020, όταν η Haas αναζήτησε έναν ακόμη χορηγό για να καλύψει τις απώλειες τόσο από την κακή πορεία στην πίστα όσο και από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, μία γερμανική εταιρία τόνισε ότι μπορεί να προσφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ, αρκεί αυτό να συνδυαστεί με την απόκτηση ενός Γερμανού οδηγού.

Η Haas ακολούθησε την «οδηγία», καθώς «έκλεψε» από την Alfa Romeo - που επίσης τον διεκδικούσε - τον Μικ Σουμάχερ, γιο του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή και θρύλου της πίστας, Μίκαελ Σουμάχερ. Ο 22χρονος κανακάρης του «Schumi», ο οποίος έχει θητεύσει στην ακαδημία της Ferrari και έχει διαπρέψει στη Formula 2, πέρασε ένα τριήμερο μαζί με την Alfa Romeo, ωστόσο επέλεξε τη Haas και αντικατέστησε τον Κέβιν Μάγκνουνσεν.

Η ίδια προσέγγιση, σύμφωνα με αμερικανικά οικονομικά δίκτυα, μπορεί να ισχύει και στην πρόσφατη ανακοίνωση της συμφωνίας για επιστροφή της Formula 1 στη Φλόριντα. Ο άμεσος συνεργάτης της F1, η εταιρία Liberty Media, έπειτα από πέντε χρόνια προσπαθειών, πρόσθεσε στο καλεντάρι των αγώνων ένα δεύτερο αμερικανικό Γκραν Πρι, με τη δεκαετή συμφωνία για διοργάνωση στο Μαϊάμι, από το 2022. Επόμενος στόχος είναι η ανάδειξη κι ενός Αμερικανού οδηγού.

Η Formula 1 θα επιστρέψει στη Φλόριντα έπειτα από 63 χρόνια, με μία ειδικά διαμορφωμένη πίστα γύρω από το «Hard Rock», τον πολυχώρο αθλητικών εκδηλώσεων και συναυλιών, όπου βρίσκεται και το γήπεδο της ομάδας του NFL, Μαϊάμι Ντόλφινς. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα διαθέτει ήδη μία «στάση» στις Η.Π.Α. με τον αγώνα στο Οστιν του Τέξας, αλλά και δύο προορισμούς στη Βόρεια Αμερική, σε Καναδά και Μεξικό. Στο παρελθόν αγώνες έχουν διεξαχθεί και στην Ιντιανάπολις, το Ρίβερσαϊντ, το Λονγκ Μπιτς, το Λας Βέγκας, το Ντιτρόιτ, το Φίνιξ και το Ντάλας.

Η νέα πίστα του Μαϊάμι θα έχει μήκος 5,41χλμ., με 19 στροφές, τρεις ευθείες, τρεις ζώνες DRS (σημεία στα οποία επιτρέπεται το ομώνυμο σύστημα με το οποίο ανοίγει η πίσω πτέρυγα προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση και να αυξηθεί η τελική ταχύτητα) και ευχέρεια για να μονοθέσια να φτάσουν ως και τα 320χλμ./ώρα. Οι οικονομικοί όροι δεν ανακοινώθηκαν, όμως εκτιμάται ότι η F1 θα κερδίσει ένα ποσό από 17 ως 20 εκατ. δολαρίων ετησίως.

↩️ 19 corners

📏 5.41km

🔥 3 potential DRS zones

🤯 320 km/h top speed



