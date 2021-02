Άντονι Μπλίνκεν: Η έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών για την δολοφονία Κασόγκι μιλά από μόνη της

Η αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν θέλει να «επαναπροσδιορίσει» τις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν επιθυμεί μια «ρήξη», δήλωσε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, δικαιολογώντας την απουσία κυρώσεων εναντίον του Σαουδάραβου πρίγκιπα διαδόχου, στον απόηχο της δημοσιοποίησης της έκθεσης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Το γραφείο της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) έδωσε χθες στη δημοσιότητα την αποχαρακτηρισμένη έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την δολοφονία του Κασόγκι μέσα στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη, τον Οκτώβριο του 2018, με την εκτίμηση ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιλ Σαλμάν ενέκρινε –και πιθανότατα διέταξε– τη δολοφονία του.

NEW: The US intelligence report on the murder of journalist Jamal Khashoggi says Saudi Arabia's Crown Prince Muhammad bin Salman approved the operation to capture or kill Khashoggi. pic.twitter.com/mFP8f68kEt