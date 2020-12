Η Έιμι Μπάουερνσμιντ πρώτη γυναίκα κυβερνήτης πυρηνικού αεροπλανοφόρου στις ΗΠΑ

Η Ειμι Μπάουερνσμιντ, με περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης στο ενεργητικό της, γράφει ιστορία σπάζοντας ένα ανδροκρατούμενο οχυρό, καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει κυβερνήτης πυρηνικού αεροπλανοφόρου.

Συγκεκριμένα η Μπάουερνσμιντ αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνήτη στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», ένα πλωτό νησί με 5.000 προσωπικό - άνδρες και γυναίκες - και τεράστια δύναμη ισχύος, ικανή να ανατρέψει μία πολεμική σύρραξη σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

