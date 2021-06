Η δικαίωση των απολυμένων της Formula 1

Ο Σέρχιο Πέρες, νικητής στο Azerbaijan Grand Prix, πριν μερικούς μήνες απολύθηκε από την Racing Point, που μετονομάστηκε σε Aston Martin, για να πάει ο δεύτερος του αγώνα στο Μπακού,Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός είχε μάθει πως η Ferrari δεν θα συνέχιζε μαζί του, γιατί προτίμησε τον Κάρλος Σάινθ. Ο Φέτελ συζητούσε και με τη Red Bull. «Να επιστρέψεις σπίτι σου», έπιασαν οι κάμερες της σειράς Drive to Survive του Netflix, να του λέει ο διευθυντής της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ. Ηταν μια εποχή που οι φήμες ήθελαν ξανά τον Πιέρ Γκασλί στους «κόκκινους ταύρους» μέχρι που τις διέψευσε ο Χόρνερ. Πριν δύο χρόνια είχε απολύσει τον Γάλλο από την πρώτη ομάδα και τον έστειλε ξανά στην Alpha Tauri. Τελικά, η δεύτερη θέση της Red Bull κατέληξε στον Πέρες. Η Formula 1 πολλές φορές μοιάζει με μουσικές καρέκλες και στη φετινή σεζόν όπου οι αλλαγές στους κανονισμούς έχουν ταράξει τις ισορροπίες, προσφέρει τη δυνατότητα για δικαίωση σ' εκείνους που ένιωσαν την υποτίμηση λίγο καιρό πριν.

Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για τον Φερνάντο Αλόνσο. Αφότου επανήλθε στη Formula 1 με την Alpine, έχει ακούσει τα πάντα. Συμπεριλαμβανομένου πως το έχει... χάσει και δεν κάνει πια. Τερμάτισε 6ος. Τα ίδια σχόλια έχουν γίνει και για τον Φέτελ. Ηταν δύσκολοι οι πρώτοι τέσσερις αγώνες για τον «Σεμπ» (15ος, 15ος – αν και δεν τερμάτισε, 13ος, 13ος) μέχρι που «ξύπνησε» στο Μονακό (5ος) και στο Αζερμπαϊτζάν... πέταξε. Στα δύο τελευταία Grands Prix φαίνεται να έχει επιστρέψει ο «παλιός» Φέτελ, ο εξαιρετικός οδηγός που χάθηκε την περασμένη σεζόν στη μικροπολιτική του εσωτερικού της Ferrari.

Ο Πέρες ήταν καλός τις Κυριακές στους αγώνες, αλλά όχι στα Σάββατα στις κατατακτήριες. Αυτό άφηνε εκτεθειμένο τον Μαξ Φερστάπεν πολλές φορές στην καλύτερη στρατηγική της Mercedes, η οποία έκανε... παιχνίδι με τον Σερ Λιούις Χάμιλτον και τον Βάλτερι Μπότας. Προτού γευτεί τη δεύτερη νίκη της καριέρας του και την πρώτη με τη Red Bull, ο Μεξικανός που μερικούς μήνες πριν έμοιαζε να έχει ένα βήμα εκτός της Formula 1: τερμάτισε 5ος, 11ος, 4ος, 5ος και 4ος. Ο Ολλανδός ήταν εκείνος που σήκωνε την ομάδα στους ώμους του και την οδήγησε στην πρώτη θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κατασκευαστών (174 η Red Bull, 148 η Mercedes).

Η Alpha Tauri άρχισε την σεζόν προσπαθώντας να κλείσει την «ψαλίδα» με τη Ferrari, τη McLaren και την Alpine. Οι κινητήρες Honda της έδιναν λόγο για να είναι αισιόδοξη. Πότε η λανθασμένη στρατηγική της, πότε κάποια λάθη του Γκασλί, πότε προβλήματα αξιοπιστίας και απόδοσης του μονοθέσιου κρατούσαν την ΑΤ02 μακριά. Ο Γάλλος πριν το Μπακού είχε μια 17η θέση (δεν τερμάτισε), μια 7η, δύο δέκατες και μια 6η.

Με τον Φερστάπεν και τον Στρολ να καταλήγουν στον τοίχο μετά την αστοχία των ελαστικών τους και τον Χάμιλτον να κάνει λάθος και να πέφτει από 2ος στην ουρά και τα άλλα επεισόδια που συνέβησαν στην κούρσα του Αζερμπαϊτζάν, οι τρεις οδηγοί εκμεταλλεύτηκαν τις συγκυρίες και απέδειξαν το ταλέντο τους.

Sergio Perez is up to P3, and some guy called Sebastian Vettel is a new entry at P9! 🙌😃#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/uU48zVqQ18