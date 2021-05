Η αστυνομία εκκένωσε σταθμό Μετρό στο Λονδίνο λόγω ύποπτης συσκευασίας

Η αστυνομία εκκένωσε το σιδηροδρομικό Σταθμό του μετρό Charing Cross στο Λονδίνο τη Δευτέρα μετά από αναφορές ύποπτης συσκευασίας στην κοντινή Williers Street. Ανεστάλησαν τα δρομολόγια, έκλεισε ο εν λόγω σταθμός ενώ εκκενώθηκαν και κτίρια για κάθε ενδεχόμενο.

Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη για τι είδους απειλή πρόκειται. «Οι αξιωματικοί ανταποκρίνονται σε αναφορές για ύποπτο πακέτο σε εμπορικό ακίνητο», δήλωσε η αστυνομία, αναφέροντας ακόμα ότι «ορισμένα κτίρια έχουν εκκενωθεί ως προφύλαξη και οι δρόμοι στην περιοχή έχουν κλείσει».

London's Charing Cross station has reopened after being temporarily evacuated following police reports of a "suspicious package" nearby. https://t.co/ggrzTAOejg