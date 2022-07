«Η απαγόρευση εκτρώσεων είναι μια νέα σκλαβιά»

«Η χώρα μας έχει ιστορία στη διεκδίκηση ιδιοκτησίας των ανθρώπινων σωμάτων». Η δήλωση -καρφί της Καμάλα Χάρις δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να φανταστεί κανείς ότι η υπόθεση αμβλώσεις θα αφεθεί στο έλεος μιας αναχρονιστικής νοοτροπίας και δικαστικής απόφασης. Όταν η ίδια η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ φτάνει να συγκρίνει την απόφαση του συντηρητικού Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με σκλαβιά, τότε το σύνθημα έχει δοθεί.

Αυτό το έδειξε εξάλλου και η απόφαση δικαστηρίου της δυτικής Βιρτζίνια τη Δευτέρα η οποία μπλόκαρε τη δυνατότητα τοπικών αξιωματούχων να εφαρμόσουν την απαγόρευση αμβλώσεων όπως αυτή πια είναι εφικτή αφού ακυρώθηκε η εμβληματική απόφαση «Ρόου εναντίον Γουέιντ» του 1973.

Η απόφαση του πολιτειακού δικαστηρίου της Kanawha άνοιξε το δρόμο ώστε η μοναδική κλινική της δυτικής Βιρτζίνια που είχε αναστείλει τη λειτουργία της από τον φόβο διώξεων μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου, να δέχεται και πάλι γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την κύησή τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας, Πάτρικ Μόρισεϊ υποστήριξε ότι ο νόμος του 1800 μπορούσε να ισχύσει και πάλι, καθιστώντας κακούργημα το να πραγματοποιείς ή να υποβάλλεσαι σε άμβλωση με μόνη εξαίρεση αυτές που πραγματοποιούνται για να σωθεί η ζωή της γυναίκας.

Ωστόσο, η δικαστής Τέρα Σαλάνγκο έκρινε ότι νόμος αυτός είχε καταστεί έκπτωτος από πιο σύγχρονα νομοθετήματα, ακόμα πιο σύγχρονα και από την απόφαση Ρόου εναντίον Γουέιντ, που επιτρέπουν την έκτρωση μέχρι την 20ή εβδομάδα της κύησης.

«Δεν έχει σημασία αν είσαι υπέρ τη έκτρωσης ή υπέρ της απαγόρευσης της. Κάθε πολίτης σε αυτήν την πολιτεία έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ξεκάθαρα τους νόμους με τους οποίους πρέπει να ζει», είπε κοφτά η Σαλάνγκο.

Η υπόθεση που έκρινε η Σαλάνγκο είναι μια από αυτές που έχουν κινήσει κλινικές και ομάδες υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση σε εθνικό επίπεδο με στόχο να σταματήσουν ή να καθυστερήσουν απαγορεύσεις και περιορισμούς στις περισσότερες ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας πολιτείες.

Για παράδειγμα, και στη Λουιζιάνα δικαστήριο επέκτεινε προσωρινή διαταγή παγώματος νόμου που είναι σχεδιασμένος να ενεργοποιήσει την απόφαση του Ανώτατου δικαστηρίου.

Τέτοιοι νόμοι υπάρχουν σε δώδεκα ακόμα πολιτείες. Σχεδόν οι μισές έχουν ζητήσει ή αναμένεται να ζητήσουν την απαγόρευση των αμβλώσεων.

Προεδρικά διατάγματα vs Ανώτατου Δικαστηρίου

Μαζί με τους δικαστές, τη μάχη δίνει με όλα του τα μέσα και ο Λευκός Οίκος. Ο Τζο Μπάιντεν, μετά από συντονισμένες πιέσεις, υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα για να διασφαλίσει την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση και την αντισύλληψη,

Συγκεκριμένα, έδωσε εντολή στο υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών να αναλάβει δράση για να προστατευθεί και να επεκταθεί η πρόσβαση των γυναικών στην «φαρμακευτική διακοπή κύησης», η οποία έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ. Επίσης, ζητεί από το υπουργείο να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και μέσα αντισύλληψης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε εθελοντές δικηγόρους και άλλες οργανώσεις να παράσχουν νομικές συμβουλές σε ασθενείς που θέλουν να κάνουν άμβλωση καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών αμβλώσεων, αλλά και τη διευκόλυνση των γυναικών να μετακινούνται εκτός πολιτείας όταν χρειάζεται για να αποφεύγουν νομικές κυρώσεις. Το εκτελεστικό διάταγμα έχει επίσης στόχο να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των ασθενών και να δίδονται εγγυήσεις για την ασφάλεια των κινητών κλινικών αμβλώσεων στα σύνορα των πολιτειών.

«Αφαίρεση συνταγματικού δικαιώματος»

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι για τους προοδευτικούς κύκλους των ΗΠΑ θέμα υπεράσπισης των βασικών ελευθεριών γενικότερα και δημοκρατίας.

Όπως τόνισε η Καμάλα Χάρις στην ομιλία της στην 113η Σύνοδο της Εθνικής Ένωσης για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων πολλοί από τους αποκαλούμενους ηγέτες του κινήματος κατά των εκτρώσεων είναι οι ίδιοι που περνούν νόμους για να περιορίσουν τη δυνατότητα ψήφου.

«Σκεφτείτε το: Για πρώτη φορά μετά από γενιές, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών- το ανώτερο της χώρας, αφαίρεσε ένα αναγνωρισμένο συνταγματικό δικαίωμα από ανθρώπους της Αμερικής, από γυναίκες της Αμερικής», τόνισε.

Every woman in America should be free to make decisions about her body and her life with her doctor, her loved ones, and her faith leader. The government should not tell her what to do.