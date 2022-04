Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο επίκεντρο της επικοινωνίας Ζελένσκι-Γκεοργκίεβα

Τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας και τις προετοιμασίες για την ανοικοδόμησή της μετά τον πόλεμο, συζήτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε Συνομιλία με την διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Έχουμε σαφή σχέδια τώρα, καθώς και ένα όραμα για τις προοπτικές. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία ανάμεσα στο ΔΝΤ και την Ουκρανία θα συνεχίσει να είναι εποικοδομητική», έγραψε στο Twitter o Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Discussed with IMF Managing Director @KGeorgieva the issue of ensuring Ukraine's financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & 🇺🇦 will continue to be fruitful.