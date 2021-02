Η Αν. Μεσόγειος στο επίκεντρο συνομιλίων Ν. Δένδια με τον ισραηλινό ομόλογό του

Κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος και τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός ευχαρίστησε τον Ισραηλινό ομόλογό του για την υποδοχή και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συχνές επαφές που έχουν, σημειώνοντας πως είναι σημαντικό για τις διμερείς σχέσεις. Επίσης ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σε δεύτερη ανάρτησή του σημείωσε ότι «Για εμάς είναι μια μεγάλη ευκαιρία να σας ενημερώσουμε, καταρχάς, για τη συνολική κατάσταση στη ΝΑ Μεσόγειο, αλλά και να συζητήσουμε διμερή ζητήματα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο κοινό μας μέλλον. Είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε στο Ισραήλ, αγαπητέ φίλε Γκάμπι.»

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι, εξέφρασε τη χαρά του που φιλοξενεί «στην Ιερουσαλήμ, τον καλό μου φίλο, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια και τους υπουργούς Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και την Ορίτ Φαρκάς-Χακόχεν» και σημείωσε πως «μαζί συμφωνήσαμε στις αρχές για την αμοιβαία αναγνώριση του πιστοποιητικού εμβολιασμού για τον κορονοϊό».

«Παρόλο που βρισκόμαστε ακόμα στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία και επίτευγμα και για τις δύο χώρες, η οποία θα αναπτυχθεί καθώς εξελίσσεται η πανδημία και θα λειτουργεί παράλληλα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιστροφή του τουρισμού και στις δύο χώρες» έγραψε στο Twitter ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

challenging period of the pandemic, we are continuing to plan for the day after.

This is a very important agreement & achievement for both countries, that will develop as the pandemic progresses and will work alongside the guidelines for the return of tourism to both countries.