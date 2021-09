H Lidl Ελλάς πρώτη στην Ελλάδα λαμβάνει την πιστοποίηση EDGE για τα καταστήματά της

Διαθέτει τα περισσότερα πιστοποιημένα πράσινα κτήρια στη χώρα μας ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πράσινο πρόγραμμα ανακαίνισης που μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Με την πιστοποίηση EDGE, η Lidl Ελλάς εξοικονομεί 9.137 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, 600.041 κυβικά μέτρα νερού και 20.022 MWh ενέργειας ετησίως.

H Lidl Ελλάς, πιστή στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που ακολουθεί, έλαβε σε πρώτη φάση την πιστοποίηση πράσινων κτηρίων EDGE για 215 καταστήματά της, κάνοντας χρήση του προτύπου του διεθνούς οργανισμού International Finance Corporation (IFC), χρηματοδοτικού βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το πρόγραμμα EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) βοηθά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους κατασκευαστές και τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν πράσινα κτήρια. Υποστηρίζεται από τη δωρεάν εφαρμογή, το EDGE App, που προωθεί λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποδοτικής χρήσης νερού και της ενσωματωμένης σε υλικά ενέργειας, μειωμένης κατά 20% τουλάχιστον σε σύγκριση με το τοπικό σημείο αναφοράς, γεγονός που αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση για την πιστοποίηση EDGE. To τοπικό σημείο αναφοράς υπολογίζεται σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα και τις καθιερωμένες βιομηχανικές πρακτικές στην Ελλάδα. Είναι η ιδανική πλατφόρμα για τη βελτίωση της αειφορίας μίας επιχείρησης λιανικού εμπορίου, καθώς βοηθά στην ποσοτικοποίηση της απόδοσης και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των καταστημάτων της.

Η Lidl Ελλάς ξεκίνησε το 2018 τη διαδικασία πιστοποίησης EDGE σε συνεργασία με τη Sintali και την SGS, που είναι παγκόσμιοι πάροχοι πιστοποίησης EDGE του IFC. Με τη χρήση της εφαρμογής EDGE για τον εντοπισμό ευκαιριών σχετικά με τη βελτίωση της αποδοτικότητας, η Lidl Ελλάς κατάφερε να εντοπίσει τομείς ανακαίνισης, που μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και σε οικονομικά αποτελεσματική απόδοση. Αυτό περιλάμβανε την υπόδειξη των πιο αποδοτικών πράσινων τεχνολογιών προς εφαρμογή, όπως οι λυχνίες LED και τα υδραυλικά εξαρτήματα μειωμένης παροχής νερού, τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας κλιματισμού και εξαερισμού στα περισσότερα καταστήματα, καθώς και την υλοποίηση της στρατηγικής ανακαίνισης. Μόλις τα κτήρια ανταποκρίθηκαν στο πρότυπο EDGE, έλαβαν πιστοποίηση από τις Sintali-SGS, οι οποίες ανέπτυξαν μια απλοποιημένη διαδικασία για να βοηθήσουν τη Lidl Ελλάς να πιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο καταστημάτων της με αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων.

Για όλα τα καταστήματα, η εφαρμογή του EDGE σήμαινε τη συμμόρφωση των καταστημάτων που είχαν χτιστεί πριν από χρόνια σύμφωνα με τους υφιστάμενους πολεοδομικούς κανονισμούς και στη συνέχεια την προσπάθεια για επίτευξη βελτιωμένης αποδοτικότητας κατά 20%. Υπήρχαν περιπτώσεις καταστημάτων που είχαν κατασκευαστεί περισσότερα από 20 χρόνια πριν, γεγονός που μεγεθύνει την προσπάθεια ανακαίνισης και υπογραμμίζει τη στρατηγική βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, που εστιάζει στη διαρκή βελτίωση.

Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των καταστημάτων συμβάλλει στην γενικότερη επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη συνολική μείωση των εκπομπών της και για την εξοικονόμηση πόρων. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει την πιστοποίηση και των νέων καταστημάτων της με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση επιπλέον ευκαιριών βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων της, μέσω της εφαρμογής EDGE.