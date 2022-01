Γιάννης Λούλης: Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοχειριάστηκε, η ευκαιρία για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Eurokinissi

«Το να καταπιεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα ήταν ο απόλυτος αυτοχειριασμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφέρει σε άρθρο του στην ΕΦΣΥΝ ο επικοινωνιολόγος και πολιτικός αναλυτής Γιάννης Λούλης, με τίτλο «The new kid in town: ταρακουνώντας το τέλμα;». Για τον Νίκο Ανδρουλάκη υποστηρίζει ότι «κατά κάποιο τρόπο ευνοείται από την απουσία χαρίσματος! Ως new kid στην πολιτική είναι κρίσιμο να παραμείνει ως ο χαμηλότερος εαυτός του».

Συγκεκριμένα στην ανάλυσή του, ο Γιάννης Λούλης καταγράφει τις εξελίξεις στα τρία μεγαλύτερα κόμματα αναφέροντας ότι η ΝΔ ότι παραμένει πολιτικά κυρίαρχη, χάρη στην εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και υφίσταται πλέον πολιτική φθορά. Για τον ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει τη μετεκλογική καθίζησή του, ενώ εξηγεί ότι δεν μπόρεσε να μετεξελιχθεί. Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τον αποκαλεί «the new kid in town» και εξηγεί τι θα έπρεπε να κάνει για να επιβληθεί απέναντι στα δύο μεγαλύτερα κόμματα.

«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έμενε αναλλοίωτος κρίσιμοι ψηφοφόροι του, αλλά και εν δυνάμει ψηφοφόροι, θα πίστευαν πως το πολιτικό αυτό προϊόν ήταν αγιάτρευτο! Υπήρχε όμως και κάτι χειρότερο: Οι ψηφοφόροι, που είχαν κεντρική συναισθηματική πρόσδεση με τον Τσίπρα, να χάσουν την επαφή τους με τον ίδιο, που είχε προσωπικά κερδίσει δύο εκλογικές μάχες. Το να καταπιεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα, έναν αρχικά ιδιαίτερα επικοινωνιακό και φωτεινό πολιτικό, ήταν ο απόλυτος αυτοχειριασμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπερ και εγένετο», γράφει ο Γιάννης Λούλης.

Όπως αναφέρει στο άρθρο του οι πολίτες, στη φάση της απογοήτευσής τους από το πολιτικό σκηνικό, ελάχιστα ενδιαφέρονται για επικοινωνιακές φωτοβολίδες, καθώς έχουν αποστασιοποιηθεί από τη ρητορική των συγκρούσεων και της πόλωσης.



«Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ο Ανδρουλάκης ευνοείται από την απουσία χαρίσματος! Ως new kid στην πολιτική είναι κρίσιμο να παραμείνει ως ο χαμηλότερος εαυτός του. Έστω και αν δεν συγκινεί…», σημειώνει στο άρθρο του ο Γιάννης Λούλης.

