Γερμανός διπλωμάτης: Οι Ταλιμπάν συμφώνησαν ότι οι Αφγανοί θα μπορούν να φύγουν και μετά τις 31/8

Οι Ταλιμπάν αποδέχτηκαν ότι οι Αφγανοί θα μπορούν να φύγουν από τη χώρα τους και μετά την οριστική αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών, στις 31 Αυγούστου, υποστηρίζει ένας Γερμανός διπλωμάτης, ο οποίος διαπραγματεύεται μαζί τους, έπειτα από μια συνάντηση που είχε με εκπροσώπους τους στο Κατάρ.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν στο Κατάρ, ο Σερ Αμπάς Στανεκζάι, «με διαβεβαίωσε ότι οι Αφγανοί που διαθέτουν έγκυρα έγγραφα θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με εμπορικές πτήσεις μετά τις 31 Αυγούστου», έγραψε στο Twitter ο Μάρκους Πότσελ.

