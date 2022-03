Γερμανία: Σε συζητήσεις για ενεργειακή συμφωνία με το Κατάρ

Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, βρίσκεται σε συζητήσεις με το Κατάρ για τον ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε ο υφυπουργός της ομοσπονδιακής καγκελαρίας.

«Συζητήσαμε τη διμερή συνεργασία, ιδιαίτερα στην ενέργεια και τις επενδύσεις», ανέφερε ο Joerg Kukies στο Twitter, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Qatar Investment Authority.

I met with HE Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Katar 🇶🇦 Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani @MBA_AlThani_ . We discussed bilateral cooperation particularly in energy and corporate investments. pic.twitter.com/FU5HEB8e3E