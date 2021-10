GENESIS Pharma: Aποκλειστική συνεργασία με την Seagen για την εμπορική διάθεση νέας αντικαρκινικής θεραπείας

Η GENESIS Pharma, ηγέτιδα εταιρεία φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσε την έναρξη της αποκλειστικής συνεργασίας της με την Seagen Inc., μια διεθνή φαρμακευτική εταιρεία βιοτεχνολογίας που ανακαλύπτει, αναπτύσσει και διαθέτει πρωτοποριακά φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η συμφωνία αφορά την αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, μιας νέας, καινοτόμας αντικαρκινικής θεραπείας ενηλίκων ασθενών με HER2-θετικό, τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της GENESIS Pharma, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα μια ακόμα σημαντική διεθνή συνεργασία για την εταιρεία μας. Η Seagen είναι μια παγκόσμια εταιρεία βιοτεχνολογίας επικεντρωμένη στο στόχο της επαναστατικής αντιμετώπισης του καρκίνου. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που εμπιστεύτηκε και επέλεξε τη GENESIS Pharma ως τον στρατηγικό της συνεργάτη στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, αναγνωρίζοντας την μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία μας στον θεραπευτικό τομέα της ογκολογίας. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την άμεση και αδιάκοπη πρόσβαση σε όσους ασθενείς με καρκίνο μαστού μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την καινοτόμα θεραπεία».

Σχετικά με τον HER2-θετικό καρκίνο του μαστού

Οι ασθενείς με HER2-θετικό καρκίνο του μαστού έχουν όγκους με υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται υποδοχέας ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2 (HER2), η οποία προάγει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Το 2020, περισσότερα από δύο εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού διαγνώστηκαν παγκοσμίως, εκ των οποίων 531.086 στην Ευρώπη.1 Μεταξύ 15-20% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού είναι HER2-θετικοί.2 Ο HER2-θετικός καρκίνος του μαστού τείνει να είναι πιο επιθετικός και με περισσότερες πιθανότητες υποτροπής από τον HER2-αρνητικό καρκίνο μαστού. 2,3,4 Έως και 50% των ασθενών με HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού εμφανίζουν μεταστάσεις στην περιοχή του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου. 5,6,7

