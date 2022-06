Γαλλική κεντροδεξιά: Διασπασμένη για την στήριξη σε Μακρόν

Στις διερευνητικές που θα κάνει ο συνασπισμός του Μακρόν για την εξεύρεση κυβερνητικού εταίρου πρώτοι υποψήφιοι, σύμφωνα με τους αναλυτές είναι οι κεντροδεξιοί Les Republicains (LR) με 61 έδρες, οι οποίοι όμως εμφανίζονται διασπασμένοι και απέναντι σε αυτό το θέμα, με τον πρόεδρο του κόμματος απορρίπτει αυτή την ιδέα προς το παρόν.

Ο Κριστιάν Ζακόμπ διεμήνυσε ότι η γραμμή θα παραμείνει η ίδια: «Θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση» κατά του Εμμανουέλ Μακρόν.«Σε ό,τι μας αφορά, κάναμε εκστρατεία στην αντιπολίτευση, είμαστε στην αντιπολίτευση, θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση», συμπλήρωσε ενώ ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Δεξιάς, Ζαν Φρανσουά Κοπέ ζητεί να υπάρξει μια συμφωνία με μια σειρά αναρτήσεων του στο Twitter.

«Για εβδομάδες, επαναλαμβάνω ότι μια κυβερνητική συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας μεταξύ του Μακρόν και της LR προκειμένου να καταπολεμηθεί η άνοδος των ακρών. Τόσο η άκρα αριστερά όσο και η ακροδεξιά αποτελούν απόλυτους κινδύνους για τη Γαλλία. Και οι δύο ενσαρκώνουν τη βία, την ένταση και τον φανατισμό», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο. "Όλοι βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους στο τέλος αυτής της εκλογικής καταστροφής για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ασφάλεια, δημόσιες δαπάνες, λαϊκότητα του κράτους, κρατική μεταρρύθμιση, εναπόκεινται πλέον στο δικαίωμα του Ρεπουμπλικανού για να σωθεί η χώρα!", συνέχισε.

1/2Depuis des semaines, je répète qu’un pacte de gouvernement est vital entre Macron et LR afin de lutter contre la montée des extrêmes. L’extrême gauche comme l’extrême droite sont des dangers absolus pour la France. Ils incarnent l’un et l’autre violence, tension et sectarisme.