Γαλλία: Την Κυριακή ξεκινούν οι εμβολιασμοί στη χώρα, λέει ο υπουργός Υγείας

Η Γαλλία θα αρχίσει το πρόγραμμα εμβολιασμών της εναντίον της COVID-19 την ερχόμενη Κυριακή, δήλωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

Το γαλλικό εμβολιαστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει με τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι.

Dimanche, nous commencerons à vacciner en France. Les plus vulnérables d'entre nous d'abord, après examen médical, information et recueil du consentement. Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de tous et respectueux de nos engagement éthiques. @Europe1 pic.twitter.com/VnpVR4G3rt