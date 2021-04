Γ. Γεωργαντάς: Self test σε ενήλικους μαθητές, καθαρίστριες και εργαζόμενους κυλικείων

Για τη διανομή self test σε ενήλικους μαθητές, τα voucher των μαθητών και τον προσωρινό ΑΜΚΑ μίλησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.



Όπως είπε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής, «σήμερα θα διορθωθεί το πρόβλημα», στη διανομή των self test προς μαθητές νυχτερινών, ΕΠΑΛ και όσους είναι ενήλικοι και δεν «διάβαζε» στο σύστημα. Όπως ανακοίνωσε, δικαιούχοι των self test είναι όσοι εργάζονται στην εκπαίδευση.

Πρόκειται για 400.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων οι καθαρίστριες και οι εργαζόμενοι στα κυλικεία, οι οποίοι προστίθενται στην πλατφόρμα.



Voucher: Όποιος είναι δικαιούχος, δεν το χάνει



«Όσοι είναι δικαιούχοι και δεν έχουν πρόβλημα προθεσμίας», θα λάβουν το voucher είπε σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και διαβεβαίωσε πως, «δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι δικαιούχος και να μη σου δοθεί».



«Περίπου 560.000 παιδιά οι δικαιούχοι», ενημέρωσε και κάλεσε όποιον από τους δικαιούχους δεν κατάφερε να κάνει την αίτηση, «να ξαναμπεί, γιατί έχει φτιάξει το σύστημα».



Σχετικά με τη γονική βεβαίωση, ότι το τεστ είναι αρνητικό, που θα πρέπει να φέρουν οι μαθητές για να πάνε στο σχολείο ο Γ. Γεωργαντάς είπε ότι, η σχετική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη την Κυριακή. Όποιος όμως, δεν μπορεί να εκτυπώσει, θα μπορεί να αντιγράψει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης και να την παραδώσει χειρόγραφα, με την υπογραφή του γονέα.



Τέλος, αναφερόμενος στην έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ, για τον εμβολιασμό όσων δεν έχουν, έκανε γνωστό πως, όσοι έχουν ΑΦΜ ή ελληνική ταυτότητα, μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr και να βγάλουν προσωρινό ΑΜΚΑ.