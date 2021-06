Fullerton Healthcare Corp: Προς πώληση στις Coalition Capital Partners και Warburg Pincus έναντι 1 δισ. δολαρίων

Shutterstock

Οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών Coalition Capital Partners και Warburg Pincus βρίσκονται ένα βήμα πριν την εξαγορά του παρόχου ιατρικών υπηρεσιών της Σιγκαπούρης Fullerton Healthcare Corp. σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να φτάσει περίπου το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2010, διαθέτει ιατρικές εγκαταστάσεις σε εννέα αγορές Ασίας-Ειρηνικού από την Κίνα έως τη Μαλαισία και την Αυστραλία, προσφέροντας υπηρεσίες γενικής ιατρικής, διαλογής και διαγνωστικών, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Με την υποστήριξη της Ping An Insurance Group Co., συνεργάζεται επίσης με την We Doctor Holdings Ltd. στην Κίνα για τη δημιουργία κλινικών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Αν ολοκληρωθεί συμφωνία θα προστεθεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις αξίας 7,7 δισ. δολαρίων για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή Ασίας-Ειρήνικου το τρέχον έτος σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Εκτός από τη Fullerton, ο Όμιλος Sunway της Μαλαισίας επιδιώκει επίσης να πουλήσει μερίδιο στην επιχείρηση υγειονομικής περίθαλψης που διαθέτει στην περιοχή ανέφερε το Bloomberg.