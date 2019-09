Φωτιά σε σκάφος στην Καλιφόρνια - 4 νεκροί και 29 αγνοούμενοι

29 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε σκάφος στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για δεκάδες νεκρούς ενώ έχουν ανασύρει ήδη τις σορούς τεσσάρων θυμάτων.

Οι υπηρεσίες διάσωσης στην Καλιφόρνια πραγματοποιούν έρευνες στις ακτές του νησιού Σάντα Κρουζ με την ελπίδα ότι θα βρουν κάποιους από τους επιβάτες του τουριστικού σκάφους Conception, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα και βυθίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από τη στεριά.

Συνολικά 39 άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος αλλά μόνο πέντε, τα μέλη του πληρώματος, κατάφεραν να διαφύγουν. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά «το πλήρωμα ξύπνησε και πήγε στη γέφυρα, κατόπιν πήδηξαν στη θάλασσα», είπε η αξιωματούχος της τοπικής ακτοφυλακής Μόνικα Ρότσεστερ, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν οι ναυτικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τους επιβάτες.

Ένα σκάφος αναψυχής που βρισκόταν σε μικρή απόσταση περισυνέλεξε τους πέντε ναυαγούς. Το πλήρωμα είχε προλάβει πάντως να στείλει σήμερα κινδύνου στις αρχές, ενώ μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Προς το παρόν οι Αρχές έχουν ενημερώσει επίσημα ότι διασώθηκαν 5 άτομα καθώς και ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 39 άνθρωποι.

Τοπικός αξιωματούχος πάντως, που μίλησε σε αμερικανικά ΜΜΕ, έκανε λόγο για «πολυάριθμες απώλειες» χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή αριθμό.

#CoastInc : @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.