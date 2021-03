Φον Ντερ Λάιεν προς Τουρκία: Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ανεκτή

Την απόφαση της Τουρκίας να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης καταδικάζει η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Twitter. «Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ανεκτή» τονίζει στην ανάρτησή της, στέλνοντας έτσι ένα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα.

«Οι γυναίκες αξίζουν ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία τους», συνεχίζει στην ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν, και προσθέτει: «Υποστηρίζω τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και καλώ όλους τους υπογράφοντες να την επικυρώσουν».

Violence against women is not tolerable. Women deserve a strong legal framework to protect them. I support the #IstambulConvention and call on all signatories to ratify it. https://t.co/1skNsXaEQH

Να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι η απόφαση της Τουρκίας να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης «στέλνει επικίνδυνο μήνυμα σε όλο τον κόσμο».

Η Σύμβαση «στοχεύει στη διασφάλιση ουσιαστικής νομικής προστασίας σε γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ, καθώς η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών έχει αυξηθεί σε νέα επίπεδα παγκοσμίως ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και των πολλών συγκρούσεων, όπου οι γυναίκες είναι βασικά θύματα», επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

The #IstanbulConvention aims at ensuring essential legal protection to women & girls across the world.

We cannot but regret deeply and express incomprehension towards the decision of the Turkish government to withdraw from this convention. We urge Turkey to reverse its decision. https://t.co/wnXcJ1pXAU