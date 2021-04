Φον ντερ Λάιεν: Mετά την αξιολόγηση η Ελλάδα μπορεί να λάβει μέχρι 30,5 δισ.

Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης της Ελλάδας.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Λάβαμε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας», σημειώνοντας ότι «χαίρομαι για την έμφαση σε καίριους τομείς όπως πράσινη & ψηφιακή μετάβαση, απασχόληση, δεξιότητες, ιδιωτικές επενδύσεις & μεταρρυθμίσεις».

Στην ανάρτησή της μάλιστα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «μετά την αξιολόγηση η Ελλάδα θα μπορέσει να λάβει μέχρι €30,5 δισ. μέσω του Ταμείου “Next Generation EU”».

