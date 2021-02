Τηλεδιάσκεψη ηγετών ΕΕ: Φον ντερ Λάιεν: Κοινή προσέγγιση στα πιστοποιητικά εμβολιασμού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τηλεδιάσκεψη κορυφής των ηγετών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Η επιτάχυνση της έγκρισης των εμβολίων και των εμβολιασμών, οι μεταλλάξεις, το πιστοποιητικό εμβολιασμού αλλά και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις βρίσκονται επί τάπητος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τα παραπάνω θέματα θα εξεταστούν από τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ και η ίδια θα ζητήσει:

• Την υποστήριξη της ΗΕRA για ισχυρή απάντηση στις μεταλλάξεις

• Την εφαρμογή της σύστασης για περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία

•Την εξεύρεση μιας κοινής προσέγγισης στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

Looking forward to #EUCO discussions today. I will ask EU leaders to:



• Support the HERA incubator for a strong response to variants



• Apply our recommendation on restrictions to free movement



• Find a common approach to vaccination certificates, as summer nears pic.twitter.com/JI34iZFStE