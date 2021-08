Φον ντερ Λάιεν: Καταδικάζω τις απάνθρωπες επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

«Καταδικάζω έντονα τις άνανδρες και απάνθρωπες επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Είναι απαραίτητο να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων στο αεροδρόμιο, τονίζει σε ανάρτησή της για την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί στενά για να αποφύγει την αναζωπύρωση της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν και όχι μόνο», υπογραμμίζει, όπως είχε τονίσει σε δική του δήλωση και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

I strongly condemn the cowardly and inhuman attacks on Kabul airport. It is essential to do everything to ensure the safety of people at the airport.



The international community must work closely together to avoid a resurgence of terrorism in Afghanistan and beyond.