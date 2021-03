Φεράντο: «Ο Ολυμπιακός παίζει καλά και μπορεί ν' αποκλείσει την Αρσεναλ»

Ο Χουάν Φεράντο (Βαρκελώνη, 1981) δεν κατάφερε να τελειώσει το έργο του στο ελληνικό ποδόσφαιρο ως προπονητής του Βόλου. Μια μόλυνση που λίγο έλειψε να του κοστίσει ένα μάτι, τον ανάγκασε ν' αποχωρήσει από την Super League. Μετά από μήνες θεραπείας, πήγε στην Γκόα FC της Ινδίας, όπου το πρωτάθλημα αναπτύσσεται ραγδαία με τη βοήθεια των «μεγάλων» της Ευρώπης που θέλουν να κάνουν άνοιγμα στην αγορά. Τον επόμενο μήνα θα λάβει μέρος στο Champions League της Ασίας. Με παρελθόν στο προπονητικό τιμ της Αρσεναλ υπό τον Αρσέν Βενγκέρ μιλάει και για την σειρά του Ολυμπιακού με τους «κανονιέρηδες» για τους «16» του Europa League, που αρχίζει απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (22:00, COSMOTE TV SPORT 2).

-Γνωρίζοντας την Αρσεναλ και τον Ολυμπιακό, τί παιχνίδια περιμένεις να γίνουν;

-«Θα είναι εξαιρετικά για τους υποστηρικτές των δύο ομάδων ακόμη και για τους ουδέτερους. Περιμένω μια ωραία τακτική μάχη από την οποία θα μάθουμε πολλά. Οι δύο προπονητές γνωρίζουν τί να περιμένουν από τους παίκτες τους και πώς να τους διαχειριστούν. Τόσο η Αρσεναλ όσο και ο Ολυμπιακός μπορούν ν' αμυνθούν χωρίς τη μπάλα και να καλύψουν τους κενούς χώρους».

-Εκτιμάς πως ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και φέτος την πρόκριση;

-«Με τον Πέδρο Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός έχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση και επιπλέον διαθέτει σταθερότητα. Η ομάδα του παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, οπότε ναι νομίζω πως έχει πιθανότητες να περάσει στην επόμενη φάση του Europa League».

-Εχοντας περάσει από την Αρσεναλ, ποιο θεωρείς πως είναι το πρόβλημά της και δεν είναι ανταγωνιστική για τους μεγαλύτερους τίτλους όπως η Premier League;

-«Η Αρσεναλ ψάχνει την ταυτότητά της. Κι αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, ιδίως από την στιγμή που ο σύλλογος προέρχεται από μια σχέση δύο δεκαετιών με τον Αρσέν Βενγκέρ. Το να αλλάξεις το στιλ μιας ομάδας μετά από τόσο καιρό χρειάζεται χρόνο, σταθερότητα και μια ξεκάθαρη ιδέα, ακόμη κι αν έχεις καλούς προπονητές όπως ο Ουνάι Εμερι και ο Μίκελ Αρτέτα».

-Πώς είναι η εμπειρία σου στην Ινδία;

-«Εδώ, γίνεται μια νέα προσπάθεια και οι αρχές έχουν επενδύσει πολλά στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και μιας ισχυρής λίγκας. Ηδη η Indian Super League είναι το πρωτάθλημα με τη δεύτερη μεγαλύτερη θεαματικότητα στην Ασία. Αντιλήφθηκαν πως στις μεγάλες πόλεις της Ινδίας ο κόσμος αγαπούσε το ποδόσφαιρο, αλλά υποστήριζε περισσότερο την Λίβερπουλ, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μπαρτσελόνα και έβλεπε περισσότερο τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα, έχουν και τις δικές τους ομάδες και τις ακολουθούν με πάθος. Ορισμένες μπορεί να έχουν και περισσότερους από 50.000 στο γήπεδο πριν την πανδημία του κορονοϊού».

-Και η πορεία της Γκόα FC;

-«Αν και είμαστε μια ουσιαστικά νέα ομάδα τα πήγαμε πολύ καλά. Τερματίσαμε στην 4η θέση της κανονικής περιόδου και χάσαμε στα ημιτελικά των πλέι οφ για τον τίτλο από τη Μουμπάι Σίτι. Κάναμε ένα σερί 13 αγώνων χωρίς ήττα που είναι και το ρεκόρ του πρωταθλήματος, ήμασταν η ομάδα που δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες. Τώρα, προετοιμαζόμαστε για το Champions League της Ασίας που αρχίζει τον επόμενο μήνα».

This is Goa and this is our philosophy! 🧡



1️⃣6️⃣ Passes

🔟 Players with touches on the ball during the build-up

1️⃣ well-executed team goal#RiseAgain #MCFCFCG #HeroISL pic.twitter.com/wzShoZwb1W