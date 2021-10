FDA: Ένα βήμα πριν την έγκριση του εμβολίου της Pfizer/BioNTech για παιδιά 5-11 ετών

Υπέρ της έγκρισης χρήσης του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών ψήφισε μια επιτροπή ειδικών συμβούλων του αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA).

Οι συστάσεις αυτής της επιτροπής είναι μόνο γνωμοδοτικές, αλλά είναι σπάνιο να μην γίνονται αποδεκτές από τον FDA.

Αν εγκριθεί η χορήγηση του εμβολίου για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, τότε περίπου 28 εκατομμύρια παιδιά θα είναι επιλέξιμα για να εμβολιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

