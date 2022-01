FDA: Εγκρίθηκε η αναμνηστική δόση για εφήβους ηλικίας 12-15

Στην έγκριση στην κατεπείγουσα χρήση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου της Pfizer-BioNTech για την Covid-19 για εφήβους ηλικίας 12-15 ετών προχώρησε η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Παράλληλα, σε σχετική ανακοίνωση η FDA αναφέρει ότι μειώνει το χρονικό διάστημα, από έξι στους πέντε μήνες, για τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης σε εφήβους και ενηλίκους που έχουν ήδη κάνει δύο δόσεις του εμβολίου.

Στην επιστολή της προς την Pfizer η FDA αναφέρει ότι ενέκρινε επίσης τη χορήγηση της αναμνηστικής δόσης σε ανοσοκατεσταλμένα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.

Today, we took several actions as we amended the emergency use authorization (EUA) for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. https://t.co/2I8ItYEmfw pic.twitter.com/6ZWzIqawXj