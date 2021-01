Εξαιρετικά τα αποτελέσματα για την Peugeot το 2020

Παρά το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βίωσε πτώση στις πωλήσεις της παγκοσμίως, η Peugeot αντιθέτως επιβεβαίωσε τη δυναμική της πορεία με 25 χώρες να ξεπερνούν το ρεκόρ του μεριδίου πωλήσεων τους, με έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό παραγγελιών και μεριδίου αγοράς και με υποστήριξη των στρατηγικών της στόχων, σχετικά με την αναβάθμιση της μάρκας και την ολοκλήρωση του πλάνου εξηλεκτρισμού της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Peugeot:

- Οι παραγγελίες της μάρκας το 2020 αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2019.

- 25 χώρες ξεπέρασαν το ρεκόρ τους σε μερίδιο αγοράς: η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Ιαπωνία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Ουκρανία, οι χώρες ASEAN, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Αίγυπτος, η Ισλανδία, η Βολιβία, η Κολομβία, το Εκουαδόρ, το Περού, ο Άγιος Δομήνικος, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Αραβία και η Λετονία.

- Πέντε απο τα αυτοκίνητα της PEUGEOT είναι στο βάθρο των best sellers της Ευρώπης: 208, 2008, 3008, Rifter και Partner.

- Η γκάμα των SUV της είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

- Ένα στα τρία μοντέλα της μάρκας είναι του ανώτατου επιπέδου εξοπλισμού

- Ένα στα δέκα οχήματα Peugeot που πουλήθηκαν στην Ευρώπη είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Μία ματιά στην Peugeot το 2020

- Η Peugeot Sport εισήχθη στο WEC (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκίνητου) και παρουσίασε το 508 PEUGEOT Sport Engineered, το οποίο αναμένεται φέτος.

- Το PEUGEOT 208 συνιστά μία πραγματική επιτυχία στις περισσότερες χώρες, όντας δεύτερο στην κατηγορία του πανευρωπαϊκά και πρώτο στη Γαλλία. Το 2020 κέρδισε τον πολυπόθητο τίτλο του ‘CAR OF THE YEAR’ στην Ευρώπη, «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στην Ελλάδα και έχει ήδη κατακτήσει 26 βραβεία διεθνώς.

- Το e-Expert κέρδισε το βραβείο του «VAN OF THE YEAR».

- H PEUGEOT είναι η μοναδική μάρκα η οποία φιλοξενεί στις εκθέσεις της ταυτόχρονα 3 επιβατικά μοντέλα που έχουν βραβευθεί ως «CAR OF THE YEAR» και 2 ελαφρά επαγγελματικά που έχουν λάβει τον τίτλο του «VAN OF THE YEAR».

- Τα νέα PEUGEOT 3008 και 5008 θα έχουν ολοκληρώσει το λανσάρισμά τους στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

- Οι Online πωλήσεις που λανσαρίστηκαν το 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ελλάδα με εντυπωσιακά αποτελέσματα, θα είναι έτοιμα και στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Αυστρία τον Απρίλιο του 2021.

«Πρόκειται για πηγή πραγματικής υπερηφάνειας το να βλέπουμε τέτοια αποτελέσματα με μία ηλεκτρική γκάμα που γνώρισε ήδη ευρεία αποδοχή απο τους πελάτες. Αυτές οι επιδόσεις είναι οι καρποί των στρατηγικών μας επιλογών και των προσπαθειών που κατέβαλαν οι άνθρωποί μας σε μία τόσο δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο Jean-Philippe Imparato, Διευθύνων Σύμβουλος της Peugeot

;Όπως τόνισε, «θα συνεχίσουμε έτσι και το 2021, τη χρονιά που θα εισαχθεί στην αγορά το 508 PEUGEOT Sport Engineered κατά το πρώτο εξάμηνο, με ρεκόρ επιδόσεων και εκπομπές ρύπων 46 γραμμαρίων».