Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος: Τερματίζει τη συνεργασία του με τη Ρωσία για το πρόγραμμα ExoMars Rover

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) τερματίζει τη συνεργασία με τη Ρωσία στην αποστολή για την εκτόξευση του πρώτου πλανητικού ρόβερ της Ευρώπης, σχεδιασμένου να αναζητά σημάδια ζωής στον Άρη, δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής του οργανισμού.



Το ExoMars Rover, όπως αναφέρει το CNN, μια συνεργασία μεταξύ της ESA και της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, ήταν σε καλό δρόμο για να αναχωρήσει για τον Άρη τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, η ESA είπε τον Φεβρουάριο ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το είχε κάνει "πολύ απίθανο".



Στη συνέχεια, τον Μάρτιο, η υπηρεσία διέκοψε τη συνεργασία με τη Roscosmos σχετικά με την κοινή αποστολή τους στον Άρη μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.



«Σήμερα το Συμβούλιο @ESA απευθύνθηκε στην αποστολή ExoMars Rover and Surface Platform, αναγνωρίζοντας ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή της συνεργασίας με τη Roscosmos –ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις που προκύπτουν– συνεχίζουν να επικρατούν», έγραψε ο Γενικός Διευθυντής της ESA, Γιόζεφ Ασμπάχερ στο Twitter την Τρίτη.

Ως αποτέλεσμα, το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού του έδωσε εντολή να τερματίσει επίσημα τη συνεργασία με τη Ρωσία για το πρόγραμμα, είπε ο Ασμπάχερ.

On a different note, today @ESA Council addressed the ExoMars Rover and Surface Platform mission, acknowledging that the circumstances which led to the suspension of the cooperation with Roscosmos – the war in Ukraine and the resulting sanctions – continue to prevail.