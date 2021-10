Eurogroup: Πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, παρά την πανδημία

Την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας, εξέφρασαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια του σημερινού Eurogroup που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο.

Στο πλαίσιο της 11ης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου είπε χαρακτηριστικά: . Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πανδημία είχε μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Αυτό έχει επηρεάσει την εφαρμογή ορισμένων μεταρρυθμίσεων, αλλά παραμένουμε θετικοί με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά τη λήξη του Eurogroup, τόνισε ότι η Ελλάδα δείχνει ισχυρά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης που οφείλονται στο σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και στην πολύ καλή τουριστική περίοδο, παρά τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν τη χώρα τον Αύγουστο. Ο Επίτροπος Οικονομίας, τόνισε, επίσης, ότι η 11η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χώρα έχει εκπληρώσει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ειδικά στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, τη φορολογική διοίκηση, την εκπαίδευση και την δημόσια διοίκηση. Ανέφερε, εξάλλου, ότι στο πλαίσιο της 12ης έκθεσης, αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος αυτό το μήνα, κυρίως στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας, στη δικαιοσύνη και στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Λαμβάνοντας το λόγο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι προβλεπόταν μέχρι πρόσφατα και πρόσθεσε ότι δεν θα εκπλαγεί αν τελικά ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2021 φτάσει τελικά το 6% του ΑΕΠ.

Read transcript of remarks by #ESM Managing Director Klaus #Regling at Eurogroup press conference in Luxembourg, where he spoke about

➡️energy prices

➡️Greece

➡️the ESM backstop to the Single Resolution Fund

🔗https://t.co/Kf745tgWDU pic.twitter.com/DZ1oIleJZo