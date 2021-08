Εύβοια: Στάχτη σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα - Η καταστροφή όπως την αποτύπωσε δορυφόρος και drone

Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής στην Εύβοια, καθώς η πύρινη λαίλαπα σάρωσε στο πέρασμά της μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος του νησιού, κακαταίγοντας σπίτια, περιουσίες αλλά και πυκνό πευκοδάσος. Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περίπου 460.000 στρέμματα στην Εύβοια.

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε drone της ομάδας UpStories σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr από τις καμένες περιοχές στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική έκταση των εκτάσεων που κάηκαν πλησιάζει το μισό εκατομμύριο στρέμματα.

Χιλιάδες κτίρια έχουν υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές και πολλά από αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.



Το απίστευτο μέγεθος της καταστροφής στην Εύβοια αποτυπώνει η συγκλονιστική φωτογραφία του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Κοπέρνικος», που ελήφθη από τον δορυφόρο τηλεπισκόπησης Sentinel 2. Οι φλόγες έχουν κατακάψει τεράστιο μέρος της Βόρειας Εύβοιας, «κόβοντας» το νησί εγκάρσια από τον Ευβοϊκό κόλπο έως το Αιγαίο.

Μεγεθύνοντας ο δορυφόρος σε ένα σημείο του πύρινου μετώπου που μαινόταν χθες, αποτυπώνει ξεκάθαρα ακόμα και από το διάστημα ότι οι φλόγες και ο καπνός που ανέδυαν είχαν στην ουσία σχηματίσει ένα πύρινο τείχος με ισχύ που δύσκολα μπορούσε να τιθασευτεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επισυνάπτονται, η φωτογραφία λήφθηκε την Κυριακή 8 Αυγούστου στις 9:19 το πρωί, και αναδημοσιεύεται από τη γενική διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS) που ηγείται των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και του διαστήματος.

#ImageOfTheDay 1/2



A massive #wildfire🔥is raging in #Evia Island, #Greece🇬🇷



Thousands of people have been evacuated



As this @CopernicusEU #Sentinel2 🇪🇺🛰️image (acquired at 9:19 UTC on 8 August) shows, fire has swept across the island from one end to the other#φωτια_ευβοιας pic.twitter.com/8sVAtDuGPe