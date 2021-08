Εύβοια: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Σε πύρινο κλοιό Καματριάδες και 10 χωριά

Ολονύχτια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο καθώς εξαπλώνονται επικίνδυνα οι φλόγες προς τις Καματριάδες, ενώ σε πύρινο κλοιό βρίσκονται Γαλατσώνα, Αβγαριά, Γαλατσάδες Γερακιού, Αρτεμίσιο Ασμήνιο, Γούβες, Καστρί, Αγριοβότανο, Ελληνικό, που το τελευταίο διήμερο βρίσκονται υπό την απειλή να γίνουν στάχτη.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του «112» στους κατοίκους του χωριού Αβγαριά να εκκενώσουν άμεσα τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Ιστιαία, καθώς η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να ανακόψουν την πορεία της.

Οι φλόγες επιμένουν να περνάνε, να καταστρέφουν, να αφήνουν πίσω αποκαΐδια και πυκνό καπνό. Οι άνθρωποι φεύγουν, αφήνοντας πίσω τους νεότερους να υπερασπιστούν τα σπίτια τους. Σε καθένα απ' τα χωριά, εξελίσσεται μία απίστευτη μάχη των κατοίκων, να κρατήσουν τις φλόγες έξω απ' τις αυλές τους.

"Τα χωριά εκκενώνονται. Πίσω όμως μένουν αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν και μέχρι σήμερα έχουν προσφέρει τρομερή βοήθεια. Χωρίς αυτούς, πολλά χωριά θα είχαν καεί" υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός και συμπληρώνει: "Τα χώρια τα σώζουν αυτοί που το αγαπούν".

Ανάμεσα σε Γαλατσάδες και Αβγαριά, για πολλές ώρες τώρα δίνεται μία μεγάλη μάχη από πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, από εθελοντές, από κατοίκους, από ενισχύσεις που ήρθαν απ' το εξωτερικό, με πληθώρα ρίψεων από τα εναέρια μέσα, χωρίς όμως να μπορούν να σταματήσουν την καταστροφική πορεία του μετώπου.

"Αν περάσει το μέτωπο ανάμεσα σε Καματριάδες και Γαλατσάδες θα σταματήσει στην Αιδηψό και τους Ωρεούς" προβλέπουν οι κάτοικοι και επαναλαμβάνουν και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης.

Σήμερα βρέθηκαν εκεί σε κάθε μέτωπο της πυρκαγιάς αρκετοί πυροσβέστες, πολλά πυροσβεστικά συνεργεία από το εξωτερικό και δεκάδες εθελοντές, και έγιναν ακόμη πολλές ρίψεις από τα εναέρια μέσα - όμως το μέγεθος της φωτιάς δεν επέτρεψε μέχρι στιγμής να γευτούν και το ποθούμενο αποτέλεσμα.

Στα υπόλοιπα χωριά, μικρές εστίες γίνονται τεράστια μέτωπα, απειλώντας χωριά για δεύτερη ή τρίτη φορά, όπως έγινε στις Γούβες, το Καστρί, το Ασμήνι - ακόμη το Ελληνικό και το Καστρί.

"Είναι αδύνατο να κάνουμε προβλέψεις. Το μείζον είναι να σταματήσουν οι φλόγες να καταστρέφουν. Αυτό ζητάμε, αυτό επιθυμούμε, αυτό παλεύουμε" τονίζει ο περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός. "Νιώθω ότι αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να μας γίνουν μάθημα, καθώς είναι μοναδικές για τον τόπο μας και για την ιστορία του. Θέλω να σημειώσω μόνο τούτο: Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις για την επόμενη μέρα και εκεί θα είμαστε ασυμβίβαστοι" υπογραμμίζει.

Στο μεταξύ, σε κοντινή απόσταση από την Ιστιαία έχει φτάσει η καταστροφική φωτιά στη βόρεια Εύβοια, η οποία τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κάτοικοι περιμένουν τα εναέρια, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν απλωθεί πάνω από την πόλη.

Νωρίτερα υπήρξε αναζωπύρωση στη Γαλατσώνα, που είναι μόνιμος πονοκέφαλος το τελευταίο 24ωρο, και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις που δεν σταματούν ούτε με τα χωματουργικά μηχανήματα. Οι φλόγες έχουν φτάσει λίγα μέτρα από το χωριό. Το μέτωπο στο Ασμίνι είναι περισσότερο επικίνδυνο και έχει κατεύθυνση προς το χωριό.

Στο χωριό Καματριάδες, το μεσημέρι, τα μεγάλα χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας φτιάχνουν αντιπυρικές ζώνες για να σταματήσουν τη φωτιά και δίπλα τους οι κάτοικοι με αλυσοπρίονα και μηχανήματα ρίχνουν τα δέντρα, έτσι ώστε αν φτάσει η φωτιά, τουλάχιστον να μην ανέβουν ψηλά οι φλόγες και κινηθούν με μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερή απόσταση.

Μετά το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε και πάλι το μέτωπο στο χωριό Αβγαριά αποκτώντας τεράστιες διαστάσεις καθώς έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι. Η φωτιά καίει το δάσος σε χαράδρα και είναι δύσκολο για τους πυροσβέστες να πλησιάσουν το μέτωπο.

Εκεί που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα στον άξονα Φαράκλα- Σπαθάρι- Καλύβια -Τρούπι εκτός από τις ρίψεις που έγιναν από τα αεροσκάφη και ελικόπτερα κυρίως χθες το απόγευμα, όλη νύχτα δούλεψαν, μαζί με τους 200 πυροσβέστες που ήρθαν σε βοήθεια από την Ουκρανία και τη Ρουμανία, δεκάδες έμπειροι κάτοικοι της περιοχής που έχουν σχέση με τη συλλογή του ρετσινιού και την περιποίηση των δασών και όλοι μαζί σταμάτησαν το μέτωπο να μην περάσει τα κρίσιμα σημεία.

«Βοήθησαν τρομακτικά αυτά τα παιδιά που ήρθαν από το εξωτερικό Ρουμανία και Ουκρανία μπήκαν μέσα στη φλεγόμενη περιοχή. Δούλευαν ακατάπαυστα μέχρι να αναχαιτίσουν την φωτιά», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας Αργύρης Λιάσκος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Θέλω να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά γιατί έδωσαν την ψυχή τους και γιατί δούλευαν ακατάπαυστα δίπλα στις φλόγες μέχρι να φανεί αποτέλεσμα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί θα κυνηγούσαμε ακόμη τις φλόγες από πίσω. Είμαστε υποχρεωμένοι. Μας διδάσκουν πολλά», πρόσθεσε.

«Μπορεί στο Δήμο Λίμνης Μαντουδίου και Αγίας Άννας να μην υπάρχουν νέα μεγάλα μέτωπα, όμως οι αναζωπυρώσεις γίνονται επικίνδυνες και στα περισσότερα χωριά έχουμε αναζωπυρώσεις κάποιες από τις οποίες είναι επικίνδυνες» σημείωσε.

Μάλιστα βλέποντας να μεταφέρεται στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού ο πιο μεγάλος όγκος των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουν ενεργοποιήσει πλέον τους δικούς τους έμπειρους στη διαχείριση των δασών τους «πριονάδες», που είναι αυτοί που συντηρούν το δάσος, μέσω του οποίου προκύπτει εισόδημα από την συλλογή ρετσινιού.

«Είμαστε τυχεροί που έχουμε και τους "πριονάδες". Αυτά τα παιδιά με τα πριόνια τους και τους φακούς τους δουλεύουν νύχτα-μέρα και σήμερα μπορώ να πω ότι αν δεν είχαμε και αυτούς πιθανά η φωτιά θα είχε φτάσει στα Ψαχνά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αντιδήμαρχος που ήταν μέσα στις φλόγες από τις πρώτες ώρες υπενθύμισε πως «οι "πριονάδες" έκαναν παρεμβάσεις στις Κεχριές, στο Σπαθάρι, τα Καλύβια και σε άλλα χωριά και έχουμε σήμερα τις μικρότερες απώλειες. Ακόμη και χθες το βράδυ ήταν συγκεντρωμένοι και όταν προέκυψε πληροφορία για κάποια αναζωπύρωση έτρεχαν παρά την κούραση τόσων ημερών».

Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής στην Εύβοια, καθώς η πύρινη λαίλαπα σάρωσε στο πέρασμά της μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος του νησιού, κακαταίγοντας σπίτια, περιουσίες αλλά και πυκνό πευκοδάσος. Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περίπου 460.000 στρέμματα στην Εύβοια.

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε drone της ομάδας UpStories σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr από τις καμένες περιοχές στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική έκταση των εκτάσεων που κάηκαν πλησιάζει το μισό εκατομμύριο στρέμματα.

Χιλιάδες κτίρια έχουν υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές και πολλά από αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.



Το απίστευτο μέγεθος της καταστροφής στην Εύβοια αποτυπώνει η συγκλονιστική φωτογραφία του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Κοπέρνικος», που ελήφθη από τον δορυφόρο τηλεπισκόπησης Sentinel 2. Οι φλόγες έχουν κατακάψει τεράστιο μέρος της Βόρειας Εύβοιας, «κόβοντας» το νησί εγκάρσια από τον Ευβοϊκό κόλπο έως το Αιγαίο.

Μεγεθύνοντας ο δορυφόρος σε ένα σημείο του πύρινου μετώπου που μαινόταν χθες, αποτυπώνει ξεκάθαρα ακόμα και από το διάστημα ότι οι φλόγες και ο καπνός που ανέδυαν είχαν στην ουσία σχηματίσει ένα πύρινο τείχος με ισχύ που δύσκολα μπορούσε να τιθασευτεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επισυνάπτονται, η φωτογραφία λήφθηκε την Κυριακή 8 Αυγούστου στις 9:19 το πρωί, και αναδημοσιεύεται από τη γενική διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS) που ηγείται των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και του διαστήματος.

#ImageOfTheDay 1/2



A massive #wildfire🔥is raging in #Evia Island, #Greece🇬🇷



Thousands of people have been evacuated



As this @CopernicusEU #Sentinel2 🇪🇺🛰️image (acquired at 9:19 UTC on 8 August) shows, fire has swept across the island from one end to the other#φωτια_ευβοιας pic.twitter.com/8sVAtDuGPe