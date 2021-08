Εύβοια: Η καταστροφή όπως φαίνεται από το διάστημα - Πόσα στρέμματα κάηκαν

Την έκταση της καταστροφής που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στη βόρεια Εύβοια αποτυπώνουν δύο δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service- Mappin. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας η καμμένη έκταση υπολογίζεται σε 50.000 εκτάρια, δηλαδή 500.000 στρέμματα.

Πολλές αλλά μικρότερες αναζωπυρώσεις, λιγότεροι καπνοί σε ορισμένες περιοχές και μικρότερα μέτωπα της φωτιάς υπάρχουν σήμερα στην Εύβοια.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη ημέρα που τα εναέρια μέσα επιχειρούν χωρίς να τα εμποδίζουν οι πυκνοί καπνοί.

Σε Ασμήνιο, Αβγαριά, Γαλατσώνα, Γερακιού, Παναγία Ντινιούς, Σήμια, Αγριοβότανο, Ελληνικά και Άγιο Νικόλαο υπήρξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώσεις και χρειάστηκαν επεμβάσεις πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να περιοριστούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

#EMSR527 #φωτια_ευβοιας Yet another overnight delivery from our #RapidMappingTeam , this time a delineation of the #Evia #Ευβοια #wildfires On 9 August at 08:31 UTC, at the time of imagery acquisition, the apocalyptic blaze had consumed, coast to coast, a mind-boggling 46,283ha pic.twitter.com/3jIishL9Cb

In just six days, #wildfires have burned thousands of hectares of vegetation in the northernmost part of #Evia island, #Greece 🇬🇷



📸These two images were acquired by #Sentinel2🛰️🇪🇺 using the Short Wave Infrared (SWIR) composite measurement on 3 and 8 August. pic.twitter.com/T0ZiWATND7