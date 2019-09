ΗΠΑ: Έτοιμα τα εφεδρικά απoθέματα πετρελαίου «αν καταστεί ανάγκη»

Την ετοιμότητα του Υπουργείου Ενέργειας και γενικότερα της Αμερικανικής κυβέρνησης σε περίπτωση που χρειαστούν τα εφεδρικά αποθέματα της χώρας για να σταθεροποιηθεί η αγορά πετρελαίου ανακοίνωσε o εκπρόσωπος του Υπουργού Ρικ Πέρι.

Ο υπουργός Ενέργειας «είναι έτοιμος να διαθέσει μέρος από τα εφεδρικά αποθέματα των 630 εκατομμυρίων βαρελιών για να αντισταθμίσει τις διαταραχές στις αγορές πετρελαίου ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης επιθετικότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Σαλίν Χαίνς.



Ο Πέρι ζήτησε επίσης από τους Αμερικανούς αξιωματούχους να συνεργαστούν με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για πιθανές επιλογές συντονισμένης δράσης.

DOE RESPONDS TO DRONE ATTACK IN SAUDI ARABIA:

“@SecretaryPerry has been briefed on today’s drone attack in Saudi Arabia and stands ready to deploy resources from the SPRO if necessary to offset any disruptions to oil markets as a result of this act of aggression. ...” pic.twitter.com/ggKOJlzM6a