Ερντογάν: Συνάντηση με αξιωματούχους της λιβυκής ηγεσίας στην Άγκυρα

Συνάντηση με αξιωματούχους της λιβυκής ηγεσίας είχε σήμερα στην Άγκυρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που δείχνει να εντατικοποιεί την επίθεση φιλίας προς την χώρα της Αφρικής. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε το μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου, Αμπντουλάλ αλ Λάφι και τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκουίλα Σαλέχ, ο οποίος πριν ένα χρόνο αποτελούσε καλό συνομιλητή της Αθήνας.

Ο Αλ-Λαφί, με ανάρτηση του στο Twitter ανέφερε ότι στη συνάντηση τους στην Άγκυρα συμφώνησαν να αποφύγουν την κλιμάκωση και απέκλεισαν την στρατιωτική λύση.

«Συναντηθήκαμε σήμερα, στην Άγκυρα, με τον Πρόεδρο Ερντογάν παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμβούλου Αγκουίλα Σαλέχ. Συζητήσαμε τις πολιτικές εξελίξεις και συμφωνήσαμε για τη διατήρηση της ενότητας της Λιβύης, την επίσπευση της διεξαγωγής εκλογών μέσω της απαραίτητης νομοθεσίας, μέσω μιας ισχυρής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι αποκλείεται μια στρατιωτική λύση.», αναφέρει χαρακτηριστικά.

#BreakingNews| #Turkey's president Recep Tayyip #Erdogan meets with #Libya's Speaker of House of Representatives Aqila Saleh and Deputy Head of Presidential Council, Abdullah Al-Lafi in Ankara pic.twitter.com/etFrWBzErT