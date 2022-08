Έρευνα: Οι νεαροί Αμερικανοί δεν παρακολουθούν ειδήσεις με ευχαρίστηση

Shutterstock

Το 79% των νεαρών Αμερικανών, ηλικίας 16 έως 40 ετών, ναι μεν παρακολουθεί καθημερινά την ειδησεογραφία, αλλά δεν το κάνει με ευχαρίστηση. Αυτό προκύπτει από έρευνα η οποία διεξήχθη από το Media Insight Project, μια συνεργασία μεταξύ του The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research και του American Press Institute, αναφέρει το AP. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά είναι γνωστοί ως millennials, οι νεότεροι ως Generation Z, αμφότεροι λαμβάνουν ειδήσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να μιλήσουμε με ποσοστά, περίπου το 1/3 ή περισσότεροι ενημερώνονται από το YouTube και το Instagram και περίπου το 1/4 ή περισσότερα από το TikTok, το Snapchat και το Twitter. Το 40% ενημερώνεται από το Facebook , σε σύγκριση με το 57% των millennials που το είπαν αυτό σε μια έρευνα του Media Insight Project το 2015. Ακόμη, ποσοστό της τάξης του 45% λαμβάνει ειδήσεις από παραδοσιακές πηγές, όπως τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες και ειδησεογραφικούς ιστότοπους.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 32% δηλώνει ότι του αρέσει να παρακολουθεί ειδήσεις -σημαντική μείωση συγκριτικά με επτά χρόνια, οπότε και το ποσοστό ήταν 53%. Πλέον, σε όλο και λιγότερους νέους αρέσει να μιλούν με την οικογένεια και τους φίλους τους για τα νέα, ενώ από συναφείς έρευνες προκύπτει ότι όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο τόσο πιο άσχημα αισθάνονται και κουράζονται. Ένας λόγος για τον

Όσο για τη θεματολογία, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι διασημότητες, η μουσική και η διασκέδαση με 49%, ακολουθεί το φαγητό και η μαγειρική με 48%. Τουλάχιστον το 1/3 ακολουθεί ένα ευρύ φάσμα άλλων θεμάτων, όπως η υγεία και η φυσική κατάσταση, η φυλή και η κοινωνική δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η πολιτική και ο αθλητισμός.