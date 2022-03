Επίτροπος Γιόχανσον: Δίνεται καθεστώς «προσωρινής προστασίας» στους πρόσφυγες από Ουκρανία

Το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ συμφώνησε να δοθεί καθεστώς «προσωρινής προστασίας στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε μέσω του twitter η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, κάνοντας λόγο για «ιστορική συμφωνία».

«Ιστορική συμφωνία επετεύχθη στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών. Η ΕΕ θα δώσει προσωρινή προστασία σε αυτούς που διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ΕΕ στέκεται ενωμένη για να σώσει ζωές!», αναφέρει η Ίλβα Γιόχανσον.

Historic decision in #JHA right now; the EU will give temporary protection to those fleeing the war in 🇺🇦 . The EU stands united to save lives! @GDarmanin