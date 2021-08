Επίθεση με νεκρούς στο Πλίμουθ της Αγγλίας- Δεν θεωρείται τρομοκρατικό περιστατικό

AP Photo/Jon Super

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στο Πλίμουθ της Αγγλίας, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για ένα «σοβαρό και τραγικό περιστατικό» το οποίο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό και θεωρείται λήξαν. Σύμφωνα με το Sky News το άτομο που πυροβολούσε αρχικά είναι ανάμεσα στους νεκρούς άγνωστο ακόμη εάν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή όχι.

Οι πρώτες εικόνες που ανέβηκαν στα social media, δείχνουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλά ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει σε δρόμο της πόλης.

Στο πεζοδρόμιο υπάρχει ένα πτώμα τυλιγμένο με σεντόνι. Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους και να ακολουθούν τις συμβουλές της αστυνομίας. Δρόμοι έκλεισαν, με πάνοπλους αστυνομικούς να βρίσκονται σε κεντρικά σημεία του Πλίμουθ. Σε ένα από τα βίντεο στο Twitter ελικόπτερο πετά πάνω από συνοικίες της πόλης, την ώρα που ακούγονται σειρήνες από περιπολικά.

Ο τοπικός βουλευτής Λουκ Πόλαρντ έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα που έρχονται από τον Κέιχαμ (Keyham). Σας παρακαλώ μείνετε όλοι ασφαλείς, μείνετε σπίτι και ακολουθήστε τις οδηγίες της αστυνομίας». Σε δεύτερη ανάρτησή του αναφέρει: «Ενημέρωση: Περιμένουμε επιβεβαίωση για τον αριθμό των θυμάτων αλλά αυτή δείχνει να είναι μια πολύ σκοτεινή μέρα για την πόλη και την κοινότητά μας». Σε τρίτη του ανάρτηση αναφέρει «Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξαν αρκετοί τραυματίες και ορισμένα θύματα εξακολουθούν να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες.

Update: the Police have issued a statement confirming that there have been a number of casualties and a number of victims are still receiving treatment after the #keyham shooting tonight. Read their statement here https://t.co/2joRvk546h — Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021

Really worrying news coming out of Keyham in #plymouth. Please can everyone stay safe, stay indoors and follow police advice. — Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021

Ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος, έγραψε στο Twitter: "Tο περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, ούτε ο ύποπτος έχει τραπεί σε φυγή στο Πλίμουθ". Σύμφωνα με τον τοπικό βουλευτή το περιστατικό ήταν "σοβαρό και τραγικό".

"Είμαι ενήμερος για ένα σοβαρό και τραγικό περιστατικό που εκτυλίσσεται στο Πλίμουθ. Παρακαλώ υπακούστε σε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας", ανέφερε στο Twitter ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος.

Do not repost or share this video.



It’s not hard: think if it was your mum/dad/brother/sister involved.



Let’s see the best of our City tonight and think of the heroes in the emergency services dealing with it all and the families affected. 💔 https://t.co/9yYn21e8kd — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) August 12, 2021

Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό» και είπε ότι οι σκέψεις της ήταν με τους πληγέντες. Τουίταρε: «Μίλησα με τον αρχιφύλακα και πρόσφερα την πλήρη υποστήριξή μου. Καλώ όλους να παραμείνουν ήρεμοι, να ακολουθήσουν τις συμβουλές της αστυνομίας και να επιτρέψουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας να συνεχίσουν τη δουλειά τους ».

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.



I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.



I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs. — Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Νοτιοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται με “Ομάδες Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Περιοχών (HART), πολλαπλά ασθενοφόρα, ασθενοφόρα αέρος, πολλούς γιατρούς και νοσοκομεία”. Στο σημείο βρίσκονται αρκετά οχήματα της αστυνομίας και ορισμένοι δρόμοι έχουν κλείσει.

“Ανταποκρίθηκαμε στο περιστατικό με σημαντικό αριθμό πόρων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αντιμετώπισης επικίνδυνων περιοχών (HART), πολλών ασθενοφόρων, αερο-ασθενοφόρων, πολλών γιατρών και νοσηλευτών”, ανακοίνωσε η South Western Ambulance Service, προσθέτοντας ότι θα παράσχει περισσότερη ενημέρωση αργότερα.