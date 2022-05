Επικοινωνία Ζελένσκι με Σολτς: Να επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις στην Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε την Τετάρτη ότι μίλησε με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς με τον οποίο και συζήτησε για την αμυντική βοήθεια, τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και την αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ με ανάρτησή του στο twitter ανέφερε πως «εκτιμούμε το υψηλό επίπεδο διαλόγου με τη Γερμανία και την υποστήριξη στον αγώνα μας».

Held regular talks with 🇩🇪 Chancellor @Bundeskanzler. Talked about defensive aid, cooperation in the energy sector, increasing sanctions on the Russian aggressor. We appreciate the high level of dialogue with 🇩🇪 and support in our struggle!