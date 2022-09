Επικοινωνία Ζελένσκι - Φον ντερ Λάιεν: Έκκληση για νέο πακέτο κυρώσεων

Για νέο, όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανάρτησε στο Twitter ότι μίλησε στο τηλέφωνο με την Ευρωπαία αξιωματούχο και συζήτησε μαζί της για την οικονομική βοήθεια προς τη χώρα του, ενώ όπως αναφέρει, απηύθυνε έκκληση για νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας που θα περιλαμβάνουν απαγόρευση έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες.

Ο Ζελένσκι επισημαίνει ακόμη ότι συντόνισαν βήματα για τον περιορισμό του υπερβολικού ρωσικού κέρδους από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Had a phone conversation with President of the European Commission @vonderleyen. Discussed the allocation of the next tranche of #EU macro-fin aid ASAP. Emphasized the need to prepare the 8th package of sanctions, including a ban on issuing visas to Russian citizens. (1/2)