Επικοινωνία των ΥΠΕΞ Ελλάδας - Λιβύης

Την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη συζήτησαν, σε τηλεφωνική επικοινωνία τους, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Νίκος Δένδιας και Νάιλα ελ - Μανγκούς (Najla Al-Mangoush).

Κατά τη συνομιλία, ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ανάγκη να επικρατήσει κλίμα που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών στη χώρα.

I spoke by phone to #Libya FM Najla Al-Mangoush. Deepening bilateral relations & recent developments in Libya were discussed. I stressed the need for conditions to prevail that would allow the holding of fair elections in the country. pic.twitter.com/4iCAESNUs0